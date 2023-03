Gewinne einen Gartensessel von moega

moega steht für Möbel und Garten und konnte seit Betriebsgründung vor drei Jahren schon etliche, auch manchmal schwierige, Outdoorträume erfüllen. Wenn sie also etwas suchen, dass nicht von der Stange kommt, das nicht jeder hat, sind sie bei moega richtig.

Chef Andi Thaler: "Wir sind der 'Outdoorspezialist' im Burgenland und in der Steiermark. Mit unserem umfassenden Wissen in den Bereichen Möbel- und Holzbau, unserer Berufserfahrung und dem Know-How über den Umgang mit Holz, möchten wir unsere Kunden begeistern. Mit einem gut sortierten Arrangement an Möbeln für den In- und Outdoorbereich, soll es unseren Kunden in einer gemütlichen Atmosphäre gelingen, den 'Traum' vom neuen Möbel zu verwirklichen. Bei uns finden Sie Gartenmöbel, Outdoor Küchen, Terrassenböden, Überdachungen und vieles mehr".

https://www.moega.at/