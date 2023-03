Eine Weinverkostung für bis zu vier Personen im Weinkeller gewinnen!

Mit etwas Glück gewinnen Sie einen Gutschein für eine Weinverkostung für bis zu 4 Personen im 1928 erbauten Weinkeller der WIENER FAMILY. Freuen Sie sich auf eine köstliche Vielfalt an Geschmäckern. Bei dieser Verkostung im rustikalen Ambiente werden Sie durch das breite Sortiment der Winzerfamilie geführt. Der passionierte Winzer verkostet gemeinsam mit Ihnen seine mehrfach national und international ausgezeichneten Weine, Schaumweine, Spirituosen sowie Säfte und weiht Sie in die Vorzüge seiner besten Tropfen ein und erzählt Ihnen Wissenswertes rund um das Thema WINE & MORE.

Mehr Infos: www.wiener.family