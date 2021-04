Die Osternacht ist im Kirchenjahr die „Nacht der Nächte“: die Nacht des Wachens und Betens zum Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten und damit an den Durchgang vom Tod ins Leben.

Mit der Feier der Osternacht beginnt das Osterfest. In der Dunkelheit, der Angst und der Trauer kommt der auferstandene Jesus als Licht in unsere Welt. Die Osterkerze wird in die dunkle Kirche getragen. Ihr Licht verbreitet sich und erleuchtet die Kirche und die Menschen. Der Himmel und die Erde freuen sich, dass Jesus auferstanden ist. Er lebt. Das Leben ist stärker als der Tod. Licht ist stärker als jede Dunkelheit.

So wie das Licht der Osterkerze unseren Raum erhellt, so erhellt die Osterfreude die Dunkelheit unseres Lebens. Licht kann sich verteilen und verliert doch nichts von der Kraft seines Glanzes. Das Licht, das wir in der Osternacht verteilen, zeigt uns, dass Jesus unter uns ist und seine Liebe sich verbreitet.

Ein köstliches Osterkranz-Rezept, einen zur Osternacht passenden Impuls von Diözesanbischof Alois Schwarz sowie viele weitere Infos rund um Glaube, Bräuchte und Kulinarik zu Ostern und im Frühling findet ihr in unserem Oster-Sonderheft.