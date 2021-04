Ostern ist das wichtigste Fest im christlichen Glauben. In den Tagen der Karwoche, von Palmsonntag über die „Drei Heiligen Tage“ bis zum Ostersonntag, erinnert und feiert die Kirche das Leiden, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi.

Die Evangelien berichten die verschiedenen Stationen der Geschichte: den Einzug Jesu Christi in Jerusalem (Palmsonntag), das sogenannte „Letzte Abendmahl“ und ein anschließendes Gebet am Ölberg (Gründonnerstag), den Verrat durch den Jünger Judas Iskariot, die Auslieferung und Verurteilung durch die damaligen Autoritäten und schließlich den Tod durch Kreuzigung (Karfreitag). Der nachfolgende Sabbat ist Ruhetag (Karsamstag), der Tag der Grabesruhe und heute ein „liturgiefreier Tag“.

Gedenken an das letzte Abendmahl

Mit dem Gründonnerstag beginnen die „Drei Heiligen Tage“. An ihm gedenken die Christen des letzten Abendmahls Jesu mit den zwölf Aposteln am Vorabend der Kreuzigung. Zum Abendmahl brach Jesus das Brot und teilte den Wein und gab den Jüngern den Auftrag, dies in Zukunft zu seinem Gedächtnis zu tun. Dabei stehen zwei Symbolhandlungen im Fokus, die Teil des Vermächtnisses Christi sind: das gemeinsame Mahl und die Fußwaschung der Jünger.

Genau diese beiden Handlungen rückt auch die Kirche am Gründonnerstagabend in den Mittelpunkt. Der Name Gründonnerstag geht vermutlich auf das mittelhochdeutsche Wort „greinen“ oder „grienen“ zurück, was so viel wie „wehklagen“ bedeutet.

Gedanken zum Fest als Vorbereitung

Vor seinem Tod wollte uns Jesus noch etwas mitgeben: Wir sollen uns gegenseitig unterstützen und einander lieben. Jesus hat sich vor seinen Freunden hingekniet und ihnen die Füße gewaschen, was eigentlich die Aufgabe von Dienern war.

Und dann ist da noch ein zweites Zeichen: Jesus schenkt sich uns im Brot in jeder Eucharistie. Er trägt uns auf, uns zu erinnern: „Wenn ihr gemeinsam esst und euch gegenseitig liebt, bin ich in eurer Mitte.“

