Am Karfreitag (kara bedeutet Klage) wird dem Leiden und Sterben Jesu am Kreuz, mit dem er freiwillig die Sünden der Welt auf sich genommen hat, gedacht. Der Tag im „Triduum Sacrum“, der „Drei Heiligen Tage“, ist der Höhepunkt und der Wendepunkt im Leben und Wirken des menschgewordenen Gottes. Er symbolisiert die Kernbotschaft des christlichen Glaubens von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu Christi.

Nach seiner Gefangennahme im Garten Getsemani wird Jesus von den Hohepriestern verhört. Er bestreitet nicht, der Messias, der Sohn Gottes, zu sein. Das ist für die Hohepriester Gotteslästerung. Sie übergeben Jesus dem Statthalter Pilatus. Dieser verurteilt ihn zum Tod am Kreuz. Das Kreuz muss Jesus selbst an den Ort tragen, wo er gekreuzigt wird. Außerhalb der Stadt Jerusalem wird er auf dem Hügel Golgota hingerichtet. Nachdem Jesus gestorben ist, wird er in ein Felsengrab gelegt, das mit einem Stein verschlossen wird. Der Karfreitag ist, wie alle Sterbetage, von Stille, Fasten und Trauer geprägt.

Der darauf folgende Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe. An diesem Tag steht die Trauer über den Tod Jesu am Kreuz im Vordergrund. In liturgischer Hinsicht ist der Tag ruhig: Er gilt als Trauertag.

An diesem Tag verweilen die Gedanken der Gläubigen am Grab des Herrn und betrauern das Sterben und den Tod — im Hoffen auf seine Auferstehung.

