Die Herausforderungen der Corona-Pandemie und die Hoffnung auf Überwindung weisen hin auf Leben und Auferstehung und eröffnen neue Blickrichtungen auf das höchste Fest des Christentums. Ostern lädt ein, als "grüner Zweig der Hoffnung" neu entdeckt zu werden.

Auch wenn das Osterfest ein bewegliches Fest ist – es gibt kein fixes Datum wie zum Beispiel beim Weihnachtsfest –, im Jahreskalender findet es sich verlässlich in den Monaten März oder April.

Der Ostersonntag fällt auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling, der am 20. März beginnt. Davor liegen 40 Tage Fastenzeit und bis Pfingsten hin sind es weitere 50 Tage. Viele Wochen, in denen Bräuche und Familientraditionen gelebt und weitergetragen werden können. Im Mittelpunkt steht das höchste kirchliche Fest, das nach Leiden und Tod die Auferstehung Jesu Christi feiert.

In gegenwärtigen Zeiten – wir versuchen seit gut einem Jahr lang die weltumspannende Viruserkrankung Covid 19 in den Griff zu bekommen – erhält das Osterfest eine besondere Bedeutung. Gerade jetzt ist die Botschaft von Ostern, nämlich Hoffnung auf eine gute Zukunft zu geben, so greifbar und aktuell für uns wie nie zuvor: das sogenannte „glückliche Ende“, das Jesus durch seinen Tod am Kreuz und seine darauf folgende Auferstehung für die gesamte Menschheit herbeigeführt hat.

Es ist nicht so einfach zu verstehen, doch vertrauen wir darauf, dass Ostern uns alle angeht und Perspektiven aufzeigt – eingebettet in den Frühling, der die Natur erwachen lässt.

Inspiration für das Osterfest

Die Tage sind deutlich länger geworden und die Sonne entfaltet ihre Wärme – wie wohl das tut. Löwenzahn, Krokusse und Narzissen tragen zur Lebensfreude bei, so wir das Wunder der Natur vor der Haustüre überhaupt bemerken und sehen können. Sich selber etwas Gutes tun, sich vorbereiten auf das Osterfest, dieses gemeinsam gestalten, Eier färben, kochen und backen, die Auferstehungsfeier erleben, den Festtagstisch decken, das Essen genießen, die Osternesterln für die Kinder im Garten verstecken, singen und plaudern, ins Grüne spazieren, friedvoll miteinander umgehen, aufeinander Rücksicht nehmen und achten – gerade in einer schwierigen Zeit wie jetzt.

Mit unserem Oster-Sonderheft wünschen wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern Diözese St. Pölten und Volkskultur Niederösterreich allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern ein frohes Osterfest.