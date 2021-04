„Ich freue mich, dass die Gottesdienstgemeinde durch die Übertragung so viel größer ist, als Menschen in den Dom passen würden. Meine Hoffnung ist es auch, dass viele Menschen durch das Mitfeiern und die Zusage der zentralen und heilenden Lebensbotschaften des Christentums berührt werden und sie Kraft für ihr Leben schöpfen“, meint Diözesanbischof Alois Schwarz.

Als Zelebrant wird er durch die drei Gottesdienste des Triduum Sacrum führen, die von Gründonnerstag bis Karsamstag live via ORF III Kultur und als Livestream auf NÖN.at/ostern übertragen werden.

Die drei Messen markieren jenen Zeitraum der heiligen Woche, der mit der Messe vom letzten Abendmahl am Gründonnerstagabend beginnt und mit der Auferstehungsfeier in der Osternacht endet. Die Feierlichkeiten am Gründonnerstag und Karfreitag starten jeweils um 19 Uhr, die Osternachtsfeier am Karsamstag um 20.15 Uhr.

„Leider haben wir die Pandemie noch nicht besiegt und somit müssen wir heuer auch zur Osterzeit vorsichtig bleiben und Abstand halten. In einer Zeit, in der wir auf die eine oder andere gelebte Tradition verzichten müssen, ist die Live-Übertragung ein wunderschöner und wichtiger Beitrag für ein frohes und würdiges Osterfest 2021“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

