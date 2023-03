Die größten Ostermärkte in Niederösterreich

Hof

Ort: Schloss Hof

Termin: 25. - 26. März, 1. - 2. April, 8. - 10. April, 15. - 16. April

Öffnungszeiten: 10:00 - 18:00 Uhr

Kosten: Eintritt Oster- und Frühlingsmarkt:

Nur Markt: Erw. 8,50 € | Ki (6-18 J.) 4 € | Fam. (2 Erw. + max. 3 Ki) 21 €

Inkl. Schloss: Erw. 21 € | Ki (6-18 J.) 12 € | Fam. (2 Erw. + max. 3 Ki) 54 €

Sonderausstellung "Kaiserliche Tafelschätze"

Führungsaufpreis: Erw. 4 € | Ki 2 €

Kontakt: www.schlosshof.at

Krems

Ort: Schlüsselamt Krems, Dominikanerplatz 11, 3500 Krems an der Donau

Termine: täglich ab 11. Februar 2023 bis Ostern geöffnet

Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 9.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 9.30 - 17.00 Uhr, Sonntag (ab 5.3.): 13.00 - 17.00 Uhr

Kosten: Eintritt frei!

Kontakt: Kathrin Krenneis, Mobil: +43 (0) 676 3149155 www.schluesselamt.at/ostershop.html

Leiben

Ort: Schloss Leiben, Hauptstrasse 34, Marktgemeinde Leiben

Termin: 25. und 26. März

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 10.30 bis 17.30 Uhr

Kosten: Eintritt € 3,- (Kinder bis 15 J. frei)

Kontakt: Kultur- & Denkmalschutzverein Leiben, Obmann Anton Hochstöger, Hauptstraße 38, A-3652 Leiben, Mobil: +43 (0) 650 2818620, www.kvv-leiben.at | www.leiben.gv.at

Maissau

Ort: Hauptplatz, A-3712 Maissau

Termine: 25. und 26. März 2023

Öffnungszeiten: Samstag & Sonntag 10.00 - 18.00 Uhr

Kosten: Eintritt: frei!

Kontakt: Verein "Gemeinsam für Maissau", Renate Wessner, Franz Gilly Gasse 7, A-3712 Maissau, Tel.: +43 (0) 2958 82271, www.maissau.at

Mödling

Ort: Volkskundemuseum Mödling

Termine: 24. - 26. März 2023,

Öffnungszeiten: FR: 15:00 - 19:00 Uhr SA, SO: 10:00 - 19:00 Uhr

Kontakt: museum-moedling.at

Neulengbach

Ort: Camping-Finsterhof

Termine: 25. und 26. März

Öffnungszeiten: Samstag 14.00-18.00, Sonntag 12:00 - 18:00 Uhr

Kontakt: www.camping-finsterhof.eu

Rosenburg

Ort: Schloss Rosenburg, A-3573 Rosenburg 1

Termine: 25./26. März und 1./2. April 2023

Öffnungszeiten: jeweils 9.30 - 17.00 Uhr

Kosten: Eintritt Erwachsene € 8,00 | Kinder von 3 bis 15 Jahre (bis 3 frei): € 4,00

Sondervorführungen Falknerei Aufzahlung: Erwachsene € 9,00 / Kinder € 5,00

Schlossmuseumsführung: Aufzahlung: pro Person € 5,00

Kontakt: Schloss Rosenburg, Tel.: +43 (0) 2982 2911, www.rosenburg.at

Marchegg

Ort: Schloss Marchegg

Termin: 31. März bis 2. April

Öffnungszeiten: FR 14.00 - 19.00 Uhr, SA 10.00 - 19.00 Uhr, SO 10.00 - 18.00 Uhr

Kontakt: www.schlossmarchegg.at

Reichenau

Ort: Schloss Reichenau

Termin: 31. März bis 1. April 2023, 09:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten: FR und SA: 9:00 - 18:00 Uhr, SO: 9:00 - 17:00 Uhr

Kontakt: www.reichenau.at

Wiener Neustadt

Ort: Domplatz

Termin: 31. März, 1. April

Öffnungszeiten: FR 10:00 - 18:00 Uhr, SA 9:00 - 15:00 Uhr

Kontakt: www.smtwn.at

Heidenreichstein

Ort: Käsemacherwelt Heidenreichstein

Termin: 1. - 2. April 2023,

Öffnungszeiten: SA und SO: 10:00 - 18:00 Uhr

Kontakt: www.kaesemacherwelt.at

Kottingbrunn

Ort: Schlossareal Kottingbrunn

Termin: 1. und 2. April

Öffnungszeiten: jeweils von 10.00 - 18.00 Uhr

Kosten: Eintritt frei!

Kontakt: Verein Kulturszene Kottingbrunn, Schloß 1, A-2542 Kottingbrunn, Tel.: +43 (0) 2252 74383, www.kulturszene.at

Sprögnitz

Ort: SONNENTOR Erlebnis

Termin: 1. April 2023

Öffnungszeiten: 11:00 - 17:00 Uhr

Kosten: Eintritt: Frühlings-Schatzsuche: € 5,-

Kontakt: www.sonnentor.com

Waidhofen a.d. Ybbs

Ort: Hoher Markt, Waidhofen a/d Ybbs

Termin: Samstag 1. April 2023 (Der Waidhofner Ostermarkt findet bei Schönwetter statt.)

Öffnungszeiten: 8.30 - 13.00 Uhr

Kosten: Eintritt frei!

Kontakt: Verein Stadtmarketing Waidhofen a/d Ybbs, Unterer Stadtplatz 2, A-3340 Waidhofen a/d Ybbs, Tel.: +43 (0) 7442 52666, Mobil: +43 (0) 664 3850604, Jetzt Anfragen, www.waidhofen.at/einkaufsstadt

Bruck

Ort: Hauptplatz, Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

Termin: Palmsonntag, 2. April 2023

Öffnungszeiten: von 7.00 bis 12.00 Uhr

Kontakt: Elisabeth Raser - Brucker Wochenmarkt, Hauptplatz, A-2460 Bruck an der Leitha, Mobil: +43 (0) 650 4327289, brucker-wochenmarkt.webnode.at

Schiltern

Ort: Kittenberger Erlebnisgärten

Termine: 1. - 10. Apr. 2023,

Öffnungszeiten: MO: 10:00 - 17:00 Uhr, SO: 10:00 - 17:00 Uhr

Kosten: Eintritt Erwachsene € 12,50, Kinder € 7,50 einmalig freier Eintritt mit der Niederösterreich-CARD

Ermäßigung mit dem NÖ Familienpass

Detailliertes Programm unter www.kittenberger.at/veranstaltungen

Schrems

Ostermarkt mit tschechischem Kunsthandwerk

Ort: Kunstmuseum Waldviertel

Termin: 1. - 2. April 2023

Öffnungszeiten: SA, SO: 10:00 - 17:00 Uhr

Kosten: Eintritt frei

Kontakt: www.daskunstmuseum.at

St. Pölten

Samstag, 25. März, 9 bis 13 Uhr Ostermarkt im Tierheim St. Pölten Sonntag, 26. März, 9 bis 16 Uhr Osterausstellung der Frauenrunde St. Georgen im Volksheim St. Georgen Freitag, 31. März, bis Samstag, 8. April, findet täglich von 10 bis 18 Uhr ein Ostermarkt im Norden des Rathausplatzes zwischen Dreifaltigkeitssäule und der Franziskanerkirche statt. Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker bieten dort ihre Osterware an. Ein Foodtruck sorgt für Speisen und Getränke. Auch ein Kinderkarussell wird es geben.

Samstag, 1. April, 9 bis 15 Uhr Ostermarkt in der Tagesstätte für Behinderte St. Pölten.

Samstag, 1. April, 14 bis 18 Uhr Ostermarkt im Hauserl in Unterradlberg

Sonntag, 2. April, 14 bis 18 Uhr Ostermarkt im Hauserl in Unterradlberg

Bad Vöslau

Ort: Der Ostermarkt in Bad Vöslau findet vor und hinter dem Rathaus Bad Vöslau statt (Schlossplatz 1, A-2540 Bad Vöslau)

Termin: Samstag, 8. April 2023

Öffnungszeiten: 8.00 bis 13.00 Uhr

Kosten: Eintritt frei!