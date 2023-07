Am 7. Juni 1898 traf der erste Probezug der Pielachtalbahn in Kirchberg ein, eröffnet wurde die Pielachtalbahn am 2. Juli des Jahres. Die Strecke führte damals von St. Pölten nach Kirchberg. Exakt 125 Jahre später fand der Festakt anlässlich des Jubiläums der geschichtsträchtigen Bahn statt, beim Bahnhof der damaligen Endstation. Wer wollte, konnte ab St. Pölten mit dem Ötscherbären, gezogen von der Dampflok Mh. 6, anreisen. Übrigens, der Name der Dampflock steht für „Mariazeller Heißdampf 6“.

Im Laufe der Jahre wurde die Bahn immer wieder ausgebaut. Ab 1907 konnte man die gesamte Strecke nach Mariazell damit zurücklegen. Die vielen kleinen unterschiedlichen Bauabschnitte stellen die Niederösterreich Bahnen, die heutigen Betreiber, vor große Herausforderungen. Würde man eine solche Bahnstrecke heute bauen, dann könne man die gesamte Strecke in einer einheitlichen Qualitätsstrucktur errichten, so Niederösterreich Bahnen-Barbara Komarek beim Festakt anlässlich des 125-jährigen Jubiläums. Doch aufgrund der vielen strukturellen Unterschiede sei die Instandhaltung sehr aufwändig. Dafür gibt es aber bald Abhilfe, denn ab 2024 werden zwei, eigens für die Mariazellerbahn angefertigte, Infrastruktur-Fahrzeuge zur Verfügung stehen.

Infrastruktur, Kulturgut, Symbol für das Tal

Für den Tourismus im Pielachtal spielt die Bahn eine große Rolle, ist Cornelia Janker überzeugt. Die Obfrau des Tourismusverbands betont: „Die Mariazellerbahn ist ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Region“. Dadurch, dass man die sanft-hügelige Landschaft des Pielachtals gemütlich vom Zug aus genießen kann, sei schon die Anreise ein Highlight. Weiters möchte man künftig verstärkt auf nachhaltigen Tourismus setzten. Auch bei Veranstaltungen wie dem Dirndlkirtag, der im September in Kirchberg stattfindet, empfiehlt Janker die Anreise mit dem Zug.

Als Kind ist er selber mit der Mariazellerbahn in die Schule nach St. Pölten gefahren, erinnert sich Rabensteins Bürgermeister und Obmann der Kleinregion Pielachtal Kurt Wittmann. Auch heute noch pendeln viele Pielachtaler mit der Bahn, egal ob in die Schule oder in die Arbeit. Die gute Verbindung mit der Landeshauptstadt, und somit auch mit der Westbahnstrecke, sei von großer Bedeutung - auch, um Abwanderung aus dem Tal zu verhindern.

Festakt zu Ehren der Bahn

Für Speis und Trank sorgten bei der Feier am Kirchberger Bahnhof der Verein Modellbahnmuseum Mariazellerbahn und der Eisenbahnclub Mh. 6. Die Schützengilde Kirchberg begrüßte die Fahrgäste gleich nach Ankunft im Bahnhof mit einem Salutschuss. Musikalisch umrahmt hat die Veranstaltung die Kirchberger Tanzlmusi.

Bürgermeister Franz Singer freute sich sehr, viele Gäste und auch Ehrengäste begrüßen zu können. Mit dabei waren unter anderem Landtagsabgeordnete Doris Schmidl, Bürgermeister der Gemeinde Rabenstein Kurt Wittmann mit Vize Hubert Gansch, Bürgermeister der Gemeinde Weinburg Michael Strasser mit Vize Franz Gallhuber, Vizebürgermeister der Gemeinde Hofstetten-Grünau Wolfgang Grünbichler, Tourismusobfrau Cornelia Janker, Dirndlprinzessin Lisa Egger, Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek, Anton Hackner (Dienststellenleiter Mariazellerbahn), Ehrenobmann des Eisenbahnclubs Mh.6 Erich Dürnecker und Obmann des Vereins Modellbahnmuseum Mariazellerbahn Günter Draxler.