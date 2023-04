FF Frankenfels: Vorbereitungen für Jubiläumsfest laufen

Am 1. Mai 1883 gründeten 16 Bürger die Freiwillige Feuerwehr in Frankenfels. Fast auf den Tag genau, aber 140 Jahre später, feiern die Floriani ihr großes Jubiläumsfest. Dazu lädt die Mannschaft am Samstag, 30. April, ab 8 Uhr ein. Ein ganztägiges Festprogramm mit Florianifeier und Messe im Feuerwehrhaus wird geboten. Einige hundert Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Auf die genaue Anzahl will sich Kommandant Daniel Häusler aber noch nicht festlegen.

„Unsere Vorbereitungen laufen gut, wir befinden uns im Endspurt. Momentan wird unsere 60-seitige Festschrift fertig verfasst“, informiert Häusler. Im und rund um das Feuerwehrhaus soll einen Tag lang auf die vergangenen Jahre zurückgeblickt werden. Neben der Fahrzeugsegnung zähle auch die Vorstellung der Festschrift zu den Highlights. Die musikalische Untermalung übernimmt der Trachtenverein Frankenfels beim Frühschoppen. „Uns ist wichtig, dass sich die Bevölkerung willkommen fühlt. Daher hilft die ganze Mannschaft mit“, freut er sich über das große Engagement.

Nach zehn Jahren in stellvertretender Position hat Häusler seit Februar die Leitung über. Mit 35 Jahren ist er der 18. Kommandant in der 140-jährigen Feuerwehrgeschichte. Zum ersten Hauptmann wurde Bürgermeister Josef Pögner im Jahr 1883 gewählt. Mit 15 weiteren Frankenfelser Bürgern entstand damals die Feuerwehr.

Großbrand war Grund zur Gründung

Grund dafür war ein Großbrand im Jahr zuvor. Die Chronik der Feuerwehr hält fest: „Am 14. Juli 1882 brannten im Markt zwei Wirtschaftsgebäude und das Dach des Backhauses völlig nieder. Mehrere Stück Rindvieh und viele Schweine verendeten. Obwohl die Gebäude mitten im Markte standen, so blieb das Feuer durch die herrschende Windstille, sowie durch die Tätigkeit der, von nah und fern herbeikommenden Leute auf obige Objekte beschränkt. Besonders hervorzuheben ist auch das energische Eingreifen des Herrn Gerbermeister Franz Schenke. Dieser zählte damals zu den Gründungsmitgliedern.“

Festschrift zeigt 140 Jahre Feuerwehr

Zahlreiche Einsatzmeldungen, Veranstaltungen, Fahrzeuganschaffungen, Ehrungen sowie Informationen von der Entstehung bis zum heutigen Fortschritt der Feuerwehr finden sich in der Festschrift. „Zum Hauptthema der Wehr zählte früher das Brandwesen. Heutzutage spielt die Gefahrenabwehr eine tragende Rolle“, erzählt der Kommandant. Durch den technischen Fortschritt lassen sich potenzielle Gefahren gut erkennen.

Häusler zeigt sich mit der Weiterentwicklung der Feuerwehr äußerst zufrieden. „Von den anfänglich 16 Mitgliedern ist die FF-Frankenfels zu einer großen Mannschaft mit insgesamt 81 Kameraden gewachsen“, freut er sich. Darunter befinden sich 53 aktive Mitglieder, 12 Reservisten und 16 Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Das Interesse der 1992 gegründeten Feuerwehrjugend sei nach wie vor enorm und ist für den Weiterbestand der Wehr essenziell, weiß Häusler.

Für die Zukunft wünscht er sich: „Dass ich mit meiner Tätigkeit weiterhin Menschen helfen kann. Erfolge zu verzeichnen, das erfüllt mich.“

