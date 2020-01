Die älteste Feuerwehr aus dem Pielachtal feiert im heurigen Jahr ihren 150. Geburtstag. Aus diesem Grund stehen einige Veranstaltungen an.

Der Feuerwehrball leitete bereits am 11. Jänner das Jubiläumsjahr ein. Bereits am 13. März geht es mit dem Abschnittsfeuerwehrtag und am 3. April mit dem Bezirksfeuerwehrtag in Ober-Grafendorf weiter. An beiden Tagen treffen sich die Mannschaften aus den jeweiligen Abschnitten beziehungsweise aus dem Bezirk und berichten über die Einsätze und Ereignisse.

Einer der Höhepunkte ist das jährliche Feuerwehrfest vom 15. bis 17. Mai, in dessen Rahmen am Samstag , 16. Mai, die Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerbe stattfinden. Mannschaften aus allen niederösterreichischen Landesstellen treten dort gegeneinander an und versuchen sich im besten und schnellsten Löschangriff.

Die Feuerwehrjugend des Bezirkes veranstaltet in Ober-Grafendorf am 13. Juni die Jugendbezirksbewerbe mit einer Jugendbewerbsbahn, die mit Tunnel und Wassergraben ausgestattet ist. In Teamarbeit muss die Betätigung von Wasserpumpen bewältigt werden.

Das Finale des Jubiläumsjahres der Freiwilligen Feuerwehr Ober-Grafendorf bildet der Festakt am 19. September mit der feierlichen Segnung des neuen Hilfslöschfahrzeugs (HLF 2). Außerdem erscheint eine Festschrift zum Jubiläumsjahr.