„Zu jeder Zeit bereit!“ So lautet das Motto der Freiwilligen Feuerwehr Ober-Grafendorf. Ein Blick auf die Historie der Mannschaft unterstreicht das. Die NÖN hat anlässlich des 150-jährigen Jubiläums einige Ereignisse seit der Gründung zusammengefasst:

5. November 1870

Ein Schreiben der k.k. niederösterreichischen Statthalterei berichtet von der am 23. Oktober 1870 beabsichtigten Bildung des Vereins „Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafendorf.“ Am 18. Juli 1870 fand bereits die erste Versammlung der Ober-Grafendorfer Feuerwehr statt.

Der als sehr wohltätig bekannte Maurermeister Josef Wehrer wird als Gründer und erster Hauptmann der Feuerwehr genannt. Wertvolle Quellen aus der 150-jährigen Geschichte von unermüdlich für die Sicherheit der Bevölkerung engagierten Männern (und mittlerweile auch Frauen), die in der 173-Seiten starken Festschrift zum Jubiläum aufgearbeitet wurden.

Hier weitere Auszüge: Schon kurz nach der Gründung wurde auf einen modernen Fuhrpark mit guter Ausstattung wert gelegt, so ist die Anschaffung eines neuen Mannschaftswagens im Jahr 1896 belegt.

Die Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafendorf im Jahre 1898. Auch diese Ansicht ist in der Festschrift zum Jubiläum zu finden. Foto: FF Ober-Grafendorf FF Ober-Grafendorf

1910 wurde der Ankauf einer neuen Benzinmotorspritze und einer Zehn-Meter-Schiebeleiter beschlossen.

1914 bis 1918 – der Erste Weltkrieg

77 Ober-Grafendorfer sind tot, darunter Feuerwehrmann Josef Bleier. Zu Kriegsende hatte die Mannschaft 49 aktive Männer und 14 Jugendwehr-Mitglieder. Geselligkeit wurden in der FF immer groß geschrieben, auch während der Zwischenkriegszeit wurden Feste gefeiert: Besonders beliebt: der Blumentag, an dem kleine Blumensträuße zum Verkauf angeboten wurden.

1938 bis 1945 – der Zweite Weltkrieg

Die Gefahr von Luftangriffen stieg ab 1943 ; ein Bereitschaftsdienst wurde eingerichtet. 1944 wurde Markersdorf bombardiert, die Feuerwehr rückte mehrmals zum Löschen aus. Der Feuerwehrkommandant musste sich von nun an „Führer der Wehr“ nennen. Die Besatzungsmacht nahm das Gerätehaus als Speisesaal in Anspruch.

Aufatmen ab 1946

Es ging langsam, aber stetig bergauf. 1952 stellten die Ober-Grafendorfer erstmals eine Wettkampftruppe. Gegen Ende der 60er-Jahre war der Ankauf eines neuen Tanklöschfahrzeugs, ein Mercedes Benz, der große Stolz. 1972 wurde der Beschluss zur Gründung einer Jugendfeuerwehr gefasst.

Neben Bränden, Autounfällen oder Hochwassereinsätzen bleibt der Mannschaft auch die Totbergung einer dreifachen Mutter aus dem Ebersdorfer See in den 80er-Jahren in trauriger Erinnerung. Die 90er-Jahre brachten den Einzug der EDV ins Feuerwehrleben. Die Verwaltung wurde dadurch maßgeblich erleichtert.

In den folgenden Jahrzehnten stieg die Übungstätigkeit, ab den 90ern sind viele Proben für den Ernstfall dokumentiert.

2020 – das Jubiläums- aber auch Corona-Jahr – schränkte die Übungstätigkeit wieder ein. Kommandant Karl Lechner blickt aber positiv in die Zukunft: „Die Zeit bleibt nicht stehen, auch nicht für die Feuerwehr. Wir müssen uns auf immer schnellere Veränderungen einstellen. Mit unserem langen Bestand haben wir aber die beste Basis dafür.“