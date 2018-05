„Unser stärkster Konkurrent sind wir selbst“, lautete die Ansage von Ober-Grafendorfs Spielertrainer Stefan Lärnsack. Getätigt hat er sie vor dem Rückrundenstart, was bei den Verfolgern im damals noch offenen Titelrennen zusätzliche Motivation freisetzte.

Wer aber nach acht Spielen mit nur einer Niederlage (Torverhältnis 26:4) noch immer am Wahrheitsgehalt zweifelte, der wurde spätestens am vergangenen Wochenende eines Besseren belehrt. Mit einem furiosen 6:2 in Hafnerbach hat der FCO das Meisterstück vollbracht. Hafnerbachs sportlicher Leiter Thomas Gstöttenmayr gab zu: „Es war eine Machtdemonstration. Ober-Grafendorf hatte die meiste Qualität im Kader und ist ein absolut verdienter Meister.“

„Es waren an die 300 Zuschauer am Platz, sicher die Hälfte davon hat uns unterstützt. Vor so einer Kulisse, mit so einer Leistung ist es umso schöner, Meister zu werden“, freute sich Ober-Grafendorfs Sektionsleiter Anton Lechner.

Obmann Franz Bäuchler war überwältigt, wie schnell sich nach der schwierigen Gründungsphase wieder der Erfolg eingestellt hat: „Mein Dank gilt der Gemeinde, unseren Sponsoren und der Bevölkerung. Man hat uns viel Vertrauen entgegengebracht.“ Ein Sonderlob gab es für den Spielertrainer: „Er lebt den Fußball und hat damit alle mitgerissen.“ Ziel sei es nun, die Spieler zu halten und sich in der 1. Klasse zu etablieren.