Die Mannschaften aus Frankenfels, Kirchberg, Rabenstein und Hofstetten-Grünau treten dabei in einem freundschaftlichen Wettstreit gegeneinander an. Die Vorrunde findet am Freitag, 20. Juli, am Sportplatz in Hofstetten-Grünau statt.

Um 17 Uhr spielt Rabenstein gegen Frankenfels und um 19 Uhr Hofstetten-Grünau gegen Kirchberg.

Den Showdown er gibt es dann am Samstag, 21. Juli, am Sportplatz in Rabenstein. Um 16 Uhr spielen sich die Verlierer des Vortages im Semifinale den dritten Platz aus und um 18 Uhr gibt es das große Finale.

Es gibt eine große Tombola und Grillspezialitäten. Der Eintritt ist frei.