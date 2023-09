Pielachtaler Dirndlkirtag steht in den Startlöchern

Alles dreht sich am Samstag, 23. und Sonntag, 24. September, um die Dirndl. Denn um diese Jahreszeit ist sie reif für die Ernte. Und der Pielachtaler Dirndlkirtag findet statt, heuer in Kirchberg an der Pielach. Die Pielachtaler Symbolfrucht und ihre kulinarischen Köstlichkeiten, aber auch die Schönheit der Region und ihre Kultur stehen im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. An rund 60 Ständen werden Dirndl-Spezialitäten verkostet und verkauft und ein buntes Rahmenprogramm sorgt für ein Wochenende mit bester Unterhaltung.

Auftakt mit Trachtenmodenschau

Der Samstag beginnt mit der feierlichen Begrüßung der Delegationen aus den Pielachtaler Gemeinden. Nach der offiziellen Eröffnung des Kirtags durch den Präsidenten des NÖ Landtages Karl Wilfing in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erwartet die Gäste ein abwechslungsreicher Festtag mit musikalischer Umrahmung. Am Nachmittag wird bei der Trachtenmodenschau der Firma „dirndleck“ die Pielachtaler Trachtenmode in all ihrer Eleganz und Pracht präsentiert. Den krönenden Abschluss des ersten Veranstaltungstages bildet das Konzert der Edlseer. Am Abend lädt die Landjugend Kirchberg an der Pielach zur Aftershow Party ein.

Krönung der neuen Dirndlhoheiten

Am zweiten Veranstaltungstag wird im Zuge der Heiligen Messe das Erntedankfest gefeiert, gefolgt von einem Frühschoppen mit dem Musikverein Kirchberg an der Pielach. Danach wartet ein besonderes Highlight: Die Krönung der neuen Dirndlhoheiten, die mit Spannung erwartet wird. Spannend wird es auch bei der Pielachtaler Sirup- und Marmeladenprämierung, bei der die besten Marmeladen und Sirupe aus dem Pielachtal ausgezeichnet werden. Einen weiteren Höhepunkt bildet die Verlosung des Gewinnspiels und auch am Sonntag wird eine Trachtenmodenschau über die Bühne gehen.

Eine Trachten-Modeschau wird es an beiden Tagen geben. Foto: Peter Pfeifer

Anreise mit der Mariazellerbahn empfohlen

Für eine bequeme und stressfreie An- und Abreise zum Festgelände bietet sich eine Fahrt mit der Mariazellerbahn an, die am Veranstaltungswochenende verstärkt im Einsatz sein wird. Neu sind zwei Sonderzüge in der Nacht von Samstag auf Sonntag, welche die Besucherinnen und Besucher nach der Aftershow Party sicher nach Hause bringen. Ein Kombiticket (Zugfahrt und Eintritt), ist online buchbar unter: www.mariazellerbahn.at.

Das steht am Programm

Samstag, 23. September

11 Uhr Musikalischer Auftakt mit Stoa Fritz

11.30 Uhr Empfang der "Pielachtal-Delegationen" am Bahnhof, Festmarsch auf das Festgelände

12 Uhr Einmarsch und Begrüßung der Delegationen aus dem Pielachtal, der Stadt St. Pölten und der Dirndl-Delegation Drvar-Banjaluka

13 Uhr Eröffnung des Dirndlkirtags durch Präsident des NÖ Landtages Karl Wilfing in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

13.30 UhrKirchberger Tanzlmusi

14 Uhr Musikschule Pielachtal

14.30 UhrTrachtenmodeschau

15 Uhr Pielachtaler Schoppenfetzer

16 Uhr Konzert Edlseer

Sonntag, 24. September

09 Uhr Erntedankfest: Heilige Messe am Sportplatz mit dem Blasmusikverein Kirchberg

10 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Kirchberg

12 Uhr Krönung Dirndlkönigin

13 Uhr Auftritt Volkstanzgruppe des Heimat und Trachtenvereins „D'Pielachtaler“

13.30 Uhr Schlosskogler

14 Uhr Pielachtaler Sirup- und Marmeladenprämierung durch Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger

14.30 Uhr Schlosskogler

15.00 UhrTrachtenmodenschau

15.30 Uhr Gewinnspiel Verlosung

16.00 Uhr Konzert Herzkroft - Musik trifft Herz

An beiden Tagen

Rund 60 Ausstellende präsentieren Kulinarisches und Handwerkliches rund um die Dirndl

Kunstausstellung in der Kirchberghalle

Kostenloses Kinderprogramm am Festgelände

Dirndlschießen: Schießstand der Pielachtaler Schützengilde

Kletterturm der Bergrettung

Musikanten am Festgelände: Fahrngruber Buam und Tristan Pils unterhalten die Besucherinnen und Besucher am Kirtags-Areal.

Die Ausstellungszeiten sind am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr. Eintritt: Fünf Euro pro Person, kostenlos für Kinder unter sechs Jahren. Kassen gibt es beim Bahnhof Kirchberg, vor der Kirchberghalle und vor dem Rotkreuz-Haus.

Das detaillierte Programm, der digitale Standplan sowie Informationen für Ausstellende sind unter www.pielachtal.mostviertel.at zu finden.