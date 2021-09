Im Rahmen einer kleinen Feier übergab die WETgruppe 28 neue Wohnungen an ihre neuen Mieter. Gebaut wurde in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Die Warmwasserbereitung und die Heizung erfolgt durch eine Wärmepumpe mit Photovoltaikanlage. Bürgermeister Rainer Handlfinger betonte in seiner Ansprache die tolle Lage: „Die Wohnungen liegen in einer Toplage. Die Freizeitanlage lädt zum Vergnügen ein und auch das Zentrum und die Nahversorger liegen in Fuß- und Radnähe.“ Gesegnet wurden die Wohnblöcke von Pfarrer Emeka Emeakaroha.