354 Fundstücke Vom Ehering bis zur Klammerlmaschine: Fundgegenstände im Pielachtal

Lesezeit: 2 Min AB Anna Maria Backnecht

In Ober-Grafendorf wartet etwa dieses Fahrrad auf seinen Besitzer. Foto: Brauner

354 Fundstücke sammelten sich in Frankenfels, Ober-Grafendorf, Rabenstein und in der Mariazellerbahn im letzten Jahr an.