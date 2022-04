Pielachtaler Dirndltaler sind wieder unterwegs

Werbung

Die Generalversammlung hielt die Pielachtaler Dirndl-, Edelbrand & Dörrobstgemeinschaft mit Obfrau Katharina Daxböck an der Spitze beim Anwesen der Familie Kollermann am Dörfl auf der Eben in Kirchberg ab. Derzeit hat der Verein 36 Mitgliedsbetriebe. Beim Rückblick betonte die Obfrau: „Bei der Abhof-Messe in Wieselburg wurden heuer weniger Produkte eingereicht. Trotzdem konnten einige Mitgliedsbetriebe wieder schöne Auszeichnungen erreichen.“ Nach den Einschränkungen wegen der Pandemie möchten die Dirndltaler heuer wieder voll durchstarten. Katharina Daxböck informierte dazu: „Wir organisieren Blindverkostungen mit Experten. Diese sind für die hohe Qualität unserer Edelbrände und Liköre wichtig. Unser Gemeinschaftsprodukt, den edlen Dirndlmonarch, werden wir künftig noch intensiver vermarkten.“

Katharina Daxböck bedankte sich bei Fritz Kollermann. Foto: Edelbrandgemeinschaft Pielachtal

Im Juni sind die Dirndltaler mit ihrem Stand beim Schmalspurfestival am Bahnhof Kirchberg und auch beim Zweitagesfest „100 Jahre NÖ“ bei der NÖ Landwirtschaftskammer in St. Pölten vertreten. Die Kooperation mit den NÖ Bahnen wird fortgesetzt. Von Mai bis Oktober findet jeden ersten Samstag im Monat im Panoramawagen auf der Mariazellerbahn eine Edelbrandverkostung für die Gäste im Zug statt.

Krönender Abschluss der Zusammenkunft der Vereinsmitglieder war übrigens die begleitete Dirndlblütenwanderung mit Naturvermittler Fritz Kollermann. Er erzählte Wissenswertes über die derzeit in Vollblüte stehenden Dirndlsträucher im Pielachtal.

