Musiker Bobby Slivovsk trat in seiner Kirchberger Heimat auf

Ein Auftritt zu Hause in Kirchberg war es für Musiker Bobby Slivovsky, als er mit seiner prominenten Band „5/8erl in Ehr`n“ beim viel umjubelten Konzertabend vorige Woche in der Kirchberghalle auftrat. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt.

„Es ist schon ein bisschen ein anderes Gefühl, wenn man weiß, im Publikum sitzt deine Familie. Auch Freunde, Musikkollegen und Musikschüler von mir waren da“, meinte er nach der Vorstellung. Die Besucher im Saal, aber auch Bobby Slivovsky und seine Bandkollegen freuten sich riesig, dass sie Geiger Toni Burger, auch ein Pielachtaler, an diesem Abend zu einem Gastauftritt beim Konzert gewinnen konnten.

Die Kulturwerkstatt Kirchberg freute sich über den gelungenen Veranstaltungsabend, zu dem auch Unterstützer und Sponsoren des Kultursommers wie Erwin Ladinger von der NV-Versicherung und Barbara Zöchbauer von den NÖ Bahnen gekommen waren.