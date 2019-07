Dafür, dass bei tausenden Bewerbsteilnehmern alles fair und genau nach den Vorgaben abläuft, sorgten bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben in Traisen einmal mehr die zahlreichen routinierten Bewerter. Trotz brütender Hitze alles genau im Blick hatten auch Johann Kopatz und Andreas Ganaus, zwei der rund 50 ausgebildeten Bewerter aus dem Bezirk. Beide sind seit vielen Jahren in ganz Niederösterreich unterwegs und beurteilen die Leistungen in den Disziplinen Löschangriff und Staffellauf.

Seit 1981 ist Johann Kopatz bei der Freiwilligen Feuerwehr Haunoldstein. Dazugegangen ist er, weil auch seine Freunde dabei waren. 1986 begann Kopatz als Bewerter. „Das Bewerbswesen hat mich interessiert, man kommt ja auch viel herum“, erklärt der Feuerwehrmann. Er ist selbst in einer der Haunoldsteiner Bewerbsgruppen aktiv. Die Tätigkeit als Bewerter gibt ihm die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszublicken.

Voraussetzung für die Ausbildung zum Bewerter war die Beförderung zum Gruppenkommandanten, danach konnte Kopatz die Ausbildung absolvieren. Mittlerweile ist Kopatz Hauptbewerter und Bewerbsleiter in ganz Österreich. Daher wird er auch bei den Bundesbewerben in St. Pölten im nächsten Jahr im Einsatz sein.

Wichtigste Eigenschaft für einen Bewerter ist Fairness. „Man sollte ein korrektes Auftreten gegenüber allen haben, keinen bevorzugen oder benachteiligen“, erklärt Kopatz. Um ihnen die Arbeit zu erleichtern werden die Bewerter nie für eigene Bewerbsgruppen eingesetzt, sondern sie sind hauptsächlich in anderen Bezirken unterwegs. „Ausnahme sind Kuppelcups und andere inoffizielle Bewerbe“, erklärt Kopatz.

Als Basis für die Bewertung dient das Vorschriftenhandbuch. Darin ist genau festgelegt, wie der Ablauf sein muss und wie viele Strafpunkte man für die verschiedenen Fehler geben muss. Diese werden dann zur Bewerbszeit addiert und von der maximalen Punktezahl abgezogen.

„Man darf nie einen Unterschied machen“

Wohlmann Andreas Ganausbewertete und nahm auch aktiv an den Bewerben in Traisen teil.

Seit 1990 ist der Kommandant der Schwarzenbacher Wehr und des Abschnitts Kirchberg Andreas Ganaus Bewerter. „Viele Jahre waren mein Vater und ich gemeinsam als Bewerter bei den Bewerben. Bei den letzten Landesfeuerwehrbewerben in Traisen 2005 hat mein Vater damals aufgehört“, berichtet Ganaus. Auch der Pielachtaler ist in ganz Niederösterreich unterwegs. Er ist ebenfalls bei mehreren Bewerbsgruppen aktiv. Dort profitieren die Mitglieder von seiner Erfahrung als Bewerter. „Man ist immer auf dem aktuellen Stand der Vorschriften und weiß, wo bei anderen Gruppen die Fehler liegen. Das kann man in das Training einfließen lassen“, führt Ganaus aus. Die Bewerbsgruppe der FF Schwarzenbach gehört zu den besten im Abschnitt Kirchberg. Dem Hauptbewerter ist Fairness immer das Wichtigste. „Es darf keinen Unterschied machen, ob man die Bewerterschleife oben hat oder nicht. Kameradschaft und fair zu handeln zählt“, hebt Ganaus hervor. Oft unterhielten sich Kids ganz normal mit ihm, sobald er die Schleife oben hat, hätten sie aber Angst. „Sowas soll nicht sein“, meint Ganaus.