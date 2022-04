Gruppe ist 30 Jahre musikalisch vereint

Werbung

1856 wurde die Musikkapelle Ober-Grafendorf gegründet. 1992, vor 30 Jahren, kam es zur Umbenennung in „Musikverein Ober-Grafendorf/St. Margarethen“. Zur Verschmelzung beider Vereine kam es, da die Blasmusikkapelle vom Nachbarort St. Margarethen nach Ende des Zweiten Weltkrieges aufgelöst wurde. Der Musikverein aus dem Pielachtal betreute die Sierningtaler Gemeinde allerdings immer schon bei Veranstaltungen mit. Karl Trischler war der damalige Gründer des Vereins. Aktuell ist Leopold Lugbauer der Obmann, Klemens Stiefsohn der Kapellmeister. Der Verein umfasst 64 Mitglieder, davon sind 54 aktiv tätig. Die weiblichen Mitglieder sind mit 29 in der Überzahl, 25 Musiker sind männlich.

Altersdurchschnitt von 32 Jahren

„37 Musiker sind unter 30 Jahre, wir haben einen Altersdurchschnitt von 32 Jahren“, erzählt Vereinsobmann Leopold Lugbauer stolz. Zur Frage, wie man die Jugend zum Mitmachen animieren kann, äußert er weiter: „In Ober-Grafendorf kommen die Kinder schon in der Volksschule in den Bläserklassen mit einem Blasinstrument in Berührung. In der Musikschule gibt es Schnuppertage. Da können die Kinder jeweils die verschiedenen Instrumente ausprobieren und erlernen.“

Der Musikverein hat auch einige Besonderheiten erlebt. Die St. Margarethner Treffen sind ein Beispiel. „Da treffen sich österreichweit St. Margarethener Musikvereine zu einem Musikfest. 2012 waren wir in St. Margarethen, in Buch in Tirol und 2018 im Salzburger Lungau dabei“, gibt Leopold Lugbauer abschließend preis.

