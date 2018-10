„72 Stunden ohne Kompromiss“ – am Mittwoch, 17. Oktober, startet die Aktion der Katholischen Jugend in Zusammenarbeit mit der youngCaritas und Hitradio Ö 3. Auch Projekte im Bezirk werden in diesem Rahmen umgesetzt. Beide Projekte müssen am Samstag, 20. Oktober – nach 72 Stunden – beendet sein. „Das ist eine tolle Aktion, bei der man Jugendliche begeistern kann“, freut sich Jugendleiter Lukas Kaminsky.

Etwa am Kalvarienberg in St. Pölten. Dort sind fünf Jugendliche im Einsatz. Sie sanieren einen Fitnessraum, der bereits in die Jahre gekommen ist. Dieser steht dann für obdachlose und sozial schwache Menschen zur Verfügung. Sie können sich dort körperlich betätigen und damit fit halten.

Sieben Jugendliche aus der Pfarre Maria Lourdes sind ebenfalls für ein besonderes Projekt engagiert. Sie fertigen einen Zubau beim Antlashof in Hofstetten-Grünau. Dort werden vollbetreutes Wohnen sowie eine Tagesstätte für bis zu 18 psychisch beeinträchtigte Menschen ab 15 Jahren geboten. „Gemeinsam mit den psychisch erkrankten Personen werden die Jugendlichen den Pferdestall beim Antlashof erweitern“, weiß Jugendleiter Lukas Kaminsky vom geplanten Projekt.

Am Freitag, 19. Oktober, wird es am Hof ein Benefizkonzert mit Tini Kainrath & The Ridin‘ Dudes geben.