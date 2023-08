Auszeichnungen für Kirchberger Fleischwerkstatt Grubner

Seit der Eröffnung seiner Fleischwerkstatt im Jahr 2020 in der Melker Straße 70 in Kirchberg setzt Michael Grubner auf Regionalität und Qualität. Erstmals reichte er seine Produkte zur Bewertung bei der Messe „Ab Hof“ in Wieselburg ein. Groß war die Freude, als die „Blunz'n“ mit Gold und der Paprikaspeck und die Käsekrainer jeweils mit Silber gekrönt wurden. Der Fleischermeister betont: „Diese Auszeichnungen freuen uns sehr und sind eine Motivation für die Zukunft. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist natürlich die größte Bestätigung für die Qualität unserer Produkte.“

Jetzt gab es ein weiteres Highlight. Bei der Falstaff-Bewertung kürte die Community die Fleischwerkstatt Grubner unter die neun besten Fleischhauer in Niederösterreich. Das freute Gattin Melanie Grubner, die im Geschäft eine wertvolle Unterstützung ist. Auch die Eltern Pepperl und Otto Grubner helfen fleißig im Betrieb mit.