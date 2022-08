Pielachtaler tourt mit dem Fahrrad durch Amerika

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Nach drei erfolgreich durchgeführten großen Radtouren durch Europa startete der HTL-Professor Manfred Maier (62) in sein größtes Radabenteuer. Zwei Monate lang fährt er derzeit mit dem Rennrad samt Gepäck von West nach Ost durch Amerika.

Insgesamt 89 Tage wird Maier bei seinem größten Radabenteuer unterwegs sein. 60 Tage davon fährt er alleine. Danach reist er 29 Tage lang mit Gattin Sylvia bequem mit dem Wohnmobil von Los Angeles zum Ausgangspunkt zurück. Sein Motto lautet: „Seinen Weg kann man nur gehen, wenn man damit beginnt.“

Auf Highways, Radtrails und notfalls auf Schotterstraßen

Manfred Maier startete zu seiner zweimonatigen Radtour durch Amerika in New York. Foto: privat

So startete er die Reise am 7. Juli mit dem Flug nach New York. Er berichtet: „In 22 Tagen bin ich bisher von dort bis Minneapolis gefahren und habe dabei 2.500 Kilometer und 10.000 Höhenmeter zurückgelegt“.

Er fährt auf Highways, Radtrails und notfalls auf Schotterstraßen. Zermürbend ist der ständige Gegenwind. Überraschungen gibt es laufend; ob Patschen, gebrochene Speiche, Navi-Ausfall und ein kaputtes Handy. Aber Maier lässt sich nie unterkriegen. Besonders Videotelefonate mit Gattin Sylvia und der Familie muntern ihn auf.

Tour kann auf Blog mitverfolgt werden

Der HTL-Professor ist bei seiner Radtour ohne Begleitung unterwegs. Genächtigt wird im Motel, am Campingplatz oder einem günstigen Hotel. Das Rad nimmt er aufs Zimmer mit. Bisher gönnte er sich einen Tag Pause. Das Radservice mit neuer Kette, neuem Steuerlager und frisch eingestellter Schaltung kostete 140 Dollar.

Die Radtour kann man auch auf Maiers Blog www.maierkirchberg.com mitverfolgen und auch die NÖN berichten weiter darüber.

