Vom Atlantik zum Pazifik: Kirchberger auf Radtour quer durch Amerika

Mit der Radtour von der US-amerikanischen Ost- bis zur Westküste hat HTL-Professor Manfred Maier sein größtes Radabenteuer hinter sich gebracht. Mit seinem Rennrad legte er in acht Wochen 5.569 Kilometer und 19.748 Höhenmeter zurück. Die längste Tagestour war 170 km lang.

„Schlimm war die Fahrt auf einem unwegsamen Feldweg mit stacheligen Wüstenpflanzen. Ich musste mein Rad schieben und bald hatten beide Räder einen Patschen.“

Maier startete am 8. Juli am Atlantik in New York. Bei seiner Fahrt durchquerte er zwölf Bundesstaaten. Durch die Rocky Mountains beeindruckte ihn besonders der Westen Amerikas. „Es gab Abschnitte, wo man fast alleine fährt und keine Versorgungsstellen hat“, berichtet er. „Ich musste Verpflegung und Wasser gut einteilen.“

Er hatte auch extreme Situationen wie ein kaputtes Handy mit Daten für die Strecke und das Navi, mehrere Weichenbrüche oder Radpatschen zu meistern. „Schlimm war die Fahrt auf einem unwegsamen Feldweg mit stacheligen Wüstenpflanzen. Ich musste mein Rad schieben und bald hatten beide Räder einen Patschen“, schildert er die Strapazen. Bis zu zehn Stacheln steckten in den Reifen. Erst am nächsten Tag konnte er neue Schläuche und Reifen besorgen.

Am Ende der Reise sah er den Pazifik und traf am 6. September wohlbehalten in Seattle ein. Acht Wochen waren vergangen, bis er seine Gattin Sylvia traf, die mit dem Flugzeug anreiste. Gemeinsam waren sie danach vier Wochen lang mit dem Wohnmobil unterwegs.

Bei ihrer Ankunft in Kirchberg wurden die beiden jetzt mit großem Applaus begrüßt. Trotz tollem Radabenteuer ist Maier froh, wieder zuhause zu sein: „Ich habe mich schon sehr auf unser genussvolles Essen gefreut. Und der breiten Masse geht es in Österreich viel besser als in Amerika.“

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.