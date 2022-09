St. Margarethenerin backt Süßes auf Wunsch

Eine neue Adresse für Torten, Teebäckerei oder Petit Fours ist Konditorin Nicole Lechner. „In meiner Kindheit habe ich schon immer gerne meiner Mama beim Backen oder Kochen geholfen. Ich habe auch sehr viel von meiner Oma gelernt“, erzählt Nicole Lechner, die ihre Ausbildung in der Konditorei Bachinger in Böheimkirchen absolvierte.

Um Familie und Beruf zu vereinbaren, entschloss sich Lechner ihren Traum der Selbstständigkeit mit „Süße Leckereien by Nicole“ zu verwirklichen. „In der Küche zu backen ist wie Yoga für mich. Bei dieser vielseitigen und kreativen Tätigkeit kann ich mich verwirklichen“, äußert die Konditorin, die selbst gerne Sacher- oder Nusstorte mag.

Teilnahme bei der Kuchenmesse

Im September nahm Nicole Lechner bei einem Wettbewerb für Lehrlinge und Jungkonditoren bei der Kuchenmesse in Wels teil. Zum Thema „Im Reich des Pharaos“ erreichte die Kreation der Konditorin die Silbermedaille. „Für nächstes Jahr plane ich die Teilnahme an den Kuchenmessen in Wien und Wels“, schildert Lechner.

Die Jungkonditorin wird ihre Mehlspeisen und ihr Können auch bei der Hochzeitsmesse „Rosa traut sich“ in St. Pölten im Oktober präsentieren. Wer allerdings schon neugierig ist, kann die süßen Backwerke in den sozialen Medien begutachten.

Für alle Hobbykonditoren hat Nicole Lechner ebenfalls einen Tipp: „Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, noch mal probieren und nicht aufgeben!“

