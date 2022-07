Ein letztes Mal Schulschluss für zwei Lehrkräfte

Werbung

Am vorletzten Schultag versammelten sich alle Schüler der Mittelschule Frankenfels zu einer gemeinsamen Abschlussfeier. Bevor die Kinder in die entlassen werden, wurden jene vor den Vorhang geholt, die sich durch besonderes Engagement für Schule und Mitmenschen hervortaten.

Nicht nur die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule starten mit Beginn der Sommerferien in einen neuen Lebensabschnitt, auch zwei Lehrkräfte, die seit der Geburtsstunde der Hauptschule/Mittelschule in Frankenfels das Schulleben prägten, verabschieden sich mit Ende des Schuljahres in den Ruhestand,. Klaus Jantschek war seit 1981, Manfred Gotsmann sogar seit 1980 dabei. Eine Schule ohne die beiden ist also schwer vorstellbar.

Als Dank und Anerkennung für die vielen Jahre pädagogischen Engagements und um die vielen Kinder, die sie in dieser Zeit prägenden Phase Ihres Lebens begleitet haben, stellten sich Bürgermeister Herbert Winter aus Frankenfels und Bürgermeister Andreas Ganaus aus Schwarzenbach mit Geschenkkörben ein.

„Mit euch gehen zwei Lehrer Persönlichkeiten in Pension die ich aus meiner Schulzeit noch sehr gut kenne. Es ist mittlerweile schon einige Jahre her, aber ich habe die Zeit nicht vergessen“, erinnert sich Frankenfels Bürgermeister Herber t Winter.

Als besondere Überraschung hatten die Kinder der 1b mit ihrem Klassenvorstand Patrick Gedl ein kurzes Theaterstück einstudiert, in der eine etwas andere Unterrichtsstunde der beiden Lehrer humorvoll dargestellt wurde. Die Schülerinnen und Schüler sowie das ganze Team hoffen, die beiden trotz Pension doch noch öfter zu Gesicht zu bekommen.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.