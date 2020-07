Ende des Schuljahres geht der verdiente Pädagoge und Schulleiter Reinhard Wilhelm in Pension.

NÖN: Sie sind seit Mitte der 1980er Jahre in Frankenfels tätig. Welches Resümee ziehen Sie?

Reinhard Wilhelm: Ich blicke mit großer Zufriedenheit auf schöne und erfüllende Jahre als Lehrer und Schulleiter in Frankenfels zurück. Die Zusammenarbeit mit Kollegen, Eltern und Kindern, der Gemeinde und der Pfarre und mit allen, die mit der Schule verbunden sind, war immer vorbildlich. Gemeinsam ist hier sehr viel gelungen. Frankenfels darf stolz auf seine Gemeinde, seine Menschen und seine Schulen sein. Ich habe in meiner Zeit als Lehrer oder Schulleiter immer 100 Prozent oder mehr gegeben.

Was wird Ihnen in Erinnerung bleiben?

Es gab viele schöne Ereignisse. Besonders tragisch war aber immer, wenn Schüler verstorben sind; sei es durch Verkehrsunfälle oder Krankheit.

„Heute nach 41 Jahren im Beruf ist man als Pädagoge, Sozialarbeiter, Netzwerker und wegen dem Bürokratismus quasi auch als Amtsdirektor tätig.“

Was hat Sie bewogen, diesen Berufsweg einzuschlagen?

Ich komme aus einer Arbeitergemeinde und mich hat beeindruckt, dass es da Lehrer gab, welche alle Kinder, ohne auf den sozialen Status zu schauen, gefördert haben. Ohne diese Unterstützung hätte ich es nie so weit gebracht. Daher war es mir ein Anliegen, einen Beruf zu ergreifen, wo ich Schülern viel zurückgeben und sie unterstützen kann.

Was ist in den Jahren anders geworden?

Es hat sich total viel geändert. Früher war man Pädagoge und Einzelkämpfer. Heute nach 41 Jahren im Beruf ist man als Pädagoge, Sozialarbeiter, Netzwerker und wegen dem Bürokratismus quasi auch als Amtsdirektor tätig. Heute können bei den Schülern und Schülerinnen deren Talente individueller gefördert werden.

Gab es früher mehr Respekt?

Die Autorität des Lehrers von früher mit Ecke stehen, nieder schnauzen und manchem mehr hat sich seit langem stark verändert. Es wird jetzt viel mehr der Kontakt mit den Eltern gesucht. Als Lehrer versucht man auch, den Kindern seine persönliche Autorität zu zeigen. Dass zwar der Abstand Lehrer-Kind gewahrt wird, aber trotzdem Nähe und Vertrauen entstehen, die sich auf die Begabungen und schulischen Leistungen positiv auswirken sollen.

Wie hat sich der Unterricht durch die Technik verändert?

Ob hypermodern ausgestattet oder einfach; der wichtigste Bezugspunkt für das Lernen und die Motivation ist letztendlich immer der persönliche Kontakt mit der Lehrkraft.

Wer wird Ihnen nachfolgen?

Als meine Nachfolgerin und neue Schulleiterin an der Volksschule und Neuen Mittelschule Frankenfels wird ab 1. September Renate Aigelsreiter tätig sein. Sie kommt aus Mank. Bis zum Schulbeginn werde ich ihr die wichtigsten Schulpartner persönlich vorstellen und sie in der Vorbereitung auf ihre neue Aufgabe unterstützen. Ich werde ihr den Marktbereich genauso vorstellen wie die Bergbauernhöfe in großer Höhe.

Wie werden Sie nun Ihren wohl verdienten Ruhestand gestalten?

Da habe ich keine Sorge, da ich ein kreativer Mensch bin und vielseitige Interessen habe. Im Vordergrund von mir und meiner Gattin Heidi steht aber die gemeinsame Betreuung unserer behinderten Tochter Lorena.