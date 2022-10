St. Margarethen – Hürm: 6,92 Mal um die Erde und für den guten Zweck

Mit einer gemeinsamen Radausfahrt nach Hürm wurde die neunte Kilometer-Radl-Saison sportlich und auch feierlich beendet.

Die Bürgermeister aus den Gemeinden St. Margarethen und Hürm sowie URC-Präsident Franz Xaver Hell und die Organisatoren Petra Gastecker und Manfred Gundacker konnten das stolze Ergebnis von 277.225,37 Kilometern präsentieren.

Dafür traten in den sechs Monaten des Aktionszeitraumes 213 Radfahrer in die Pedale. Das ergibt eine Strecke von 6,92 Mal rund um die Erde. Für je 1.000 gefahrene Kilometer werden zwei Euro gespendet. Der Erlös ergeht an die Allgemeine Sonderschule Loosdorf.

