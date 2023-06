Feuerwehr Inning holte sich den Sieg in Hofstetten-Grünau

Bei sommerlichen Temperaturen fand am Samstag der Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb des Feuerwehrabschnitts Kirchberg statt. Gemeinsam mit der Feuerwehr Schwarzenbach wurden auf vier Bahnen perfekte Wettkampfbedingungen geschaffen. Austragungsort war das Feuerwehrhaus in Hofstetten-Grünau.

Insgesamt 28 Gruppen nahmen am Bewerb teil. 16 Mitglieder traten in der Kategorie „Bronze“ an und Zwölf Mitglieder stellte sich der Kategorie „Silber“.

Bei unterschiedlichen Stationen bewiesen die Feuerwehrmänner ihr Geschick und ihre Schnelligkeit. Die Bewerbsgruppe „Hofstetten 2“ schaffte schließlich mit 430,20 Punkten in der Kategorie „Bronze mit Alterspunkten“ den ersten Platz. „Hofstetten 1“ belegte in der Kategorie „Bronze ohne Alterspunkte“ den zweiten Platz mit 443,24 Punkte, gleich hinter Schwarzenbach.

Den Tagessieg holte sich die Bewerbsgruppe aus Inning. Mit 468,10 Punkten wurde die Mannschaft zum Siegerteam gekürt.

Bei der Siegerehrung zeigte sich Walter Bugl, Kommandant der FF Hofstetten-Grünau, sichtlich begeistert von der regen Teilnahme und den Ergebnissen. Im Anschluss feierten alle Mannschaften gemeinsam mit Zuseherinnen und Zusehern den erfolgreichen Tag bei Speis und Trank.