Richtiges Verhalten in der Natur wird in Ober-Grafendorf gelehrt

Auf Initiative der Organisation „Die Bäuerinnen“ wurden in der Pielachtaler Gemeinde sogenannte „Landeplatzl'“ aufgestellt. Diese sollen auf ein gutes Miteinander am Land und in der Natur hinweisen. Dort gibt es Hinweise zu den Themen Radfahren, Hundeführung, Tierbeobachtung, Abfallentsorgung und viele weitere Themen.

„Die Bäuerinnen“ machen bei den Stellen neben der Pielach und dem Radweg neben der Mariazeller Bahn auch auf das „Plogging“ aufmerksam. Dieser Begriff setzt sich aus dem schwedischen „plocka“, was so viel wie sammeln bedeutet, und dem Wort „Jogging“ zusammen. Und so rufen die Bäuerinnen zum Müllsammeln beim Joggen auf. Damit leistet der Wanderer einen aktiven Beitrag zum Schutz der Natur und stärkt seine Muskulatur und sein Herz-Kreislauf-System.

Neben dem Radweg Richtung Weinburg gibt es nun auch einen kleinen Pfad, der ebenfalls von den Bäuerinnen errichtet wurde. Dort werden unterschiedliche Produkte vom Feld näher erklärt, sowie interessante Informationen zur Verwendung näher gebracht. Weizen, Wintergerste, Mais, Zuckerrüben oder der Kürbis werden als Beispiel herangeführt und sollen bewusst machen, woher ein Teil unserer Nahrungsmittel herkommt.