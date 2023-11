Adventstimmung schneit herein im Pielachtal

Stimmungsvoll startet bald die Vorweihnachtszeit. Der erste Perchtenlauf des Jahres fand bereits statt und auch die Adventmärkte werden ab Ende November wieder viele Gäste anlocken. In Ober-Grafendorf heuer an einem ganz besonderen Ort: Dem Christbaumwald der Familie Tacoli in Fridau. Mitten im Tannenwald soll der Adventmarkt vom 1. bis 3. Dezember über die Bühne gehen. 23 Ausstellende werden die Besucherinnen und Besucher verwöhnen. Es wurde festgelegt, dass alle unterschiedliche Spezialitäten anbieten. Neben den bewährten Vereinen sind heuer das Café-Restaurant Berdas mit Balkanspezialitäten, das Seeplatz´l mit Bowls oder Samorn Daxböck mit thailändischen Suppen, „Heads Events“ und die Familie Tacoli neu dabei. Der Country Club Ober-Grafendorf ist nach einer Pause ebenfalls wieder unter den Bestuckern. In Planung ist derzeit noch ein Shuttle-Service vom Bahnhof, um auch Gäste der Himmelstreppe sicher zum Veranstaltungsort zu bringen.

Für Unterhaltung auf der Bühne neben der Lagerhalle sorgt die Musikschule Ober-Grafendorf und Ensembles vom Musikverein Ober-Grafendorf/St. Margarethen. Eine Kinderbuch-Autorin liest aus ihren Werken. Ponyreiten und ein Streichelzoo unterhalten die Kleinsten. Besonderheit werden Kutschenfahrten durch den Schlosspark sein. Ein Glasbläser sorgt mit seinem Handwerk für Abwechslung.

„Um die Anrainer im Zentrum vor dem Lärm zu schützen, sahen wir von einer Durchführung am Hauptplatz oder Kirchenplatz ab. Bei der Familie Tacoli ist ebenfalls die benötigte Infrastruktur wie Strom, Wasser und Kanal vorhanden“, äußert Wirtschaftsbundobmann Ewald Paukowitsch. Das Adventwochenende wird zeigen, ob der Ober-Grafendorfer Adventmarkt zukünftig dauerhaft im adventlichen Ambiente des Christbaumwaldes der Familie Tacoli stattfinden wird. Vielleicht sorgt Frau Holle an dem Wochenende für das passende Wetter für eine noch tollere Adventsstimmung. Der Markt ist eine Kooperation zwischen „Wirtschaft in Ober-Grafendorf“ und der Gemeinde.

Auch in Kirchberg wird es wieder einen Adventmarkt geben. Am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Dezember, locken das Christkindlpostamt und weitere Kinderaktivitäten in den Schlosspark. Im Gemeindeamt wird es eine Bastelwerkstatt geben. Ein besonderes Highlight am 16. Dezember wird auch der „Klingende Advent“ in Laubenbachmühle sein. Für Musik wird die Formation Choreluja, gemeinsam mit Richard & Indira, sowie ach das Schleierfall-Trio sorgen. Das Highlight des Tages ist der Auftritt von Bianca Schagerl. Mit modernen und traditionellen Weihnachtsliedern wird sie sich und die Gäste auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen. Neben einem Kunstmarkt gibt es auch flauschige Alpakas.

In St. Pölten wird der Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz am Freitag, 24. November, um 17 Uhr eingeläutet. Bis 23. Dezember locken täglich wärmende Getränke und Kunsthandwerk. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, von Freitag bis Sonntag schon ab 13 Uhr. Eine Reise wert ist der „Mariazeller Advent“ bei der Basilika. Dieser öffnet an fünf Wochenenden von 23. November bis 23. Dezember – jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Zu den dortigen kulturellen Highlights zählen das Weihnachtskonzert der Wiener Sängerknaben am 23. November, das Panflötenkonzert des blinden Musikers Wolfgang Niegelhell am 21. Dezember und das Märchen-Ballett „Nussknacker Suite“ am 22. Dezember.

Alle Adventmärkte im Pielachtal

Adventmarkt St. Margarethen: Kulturcafé und Gasthaus Sonnleitner, Samstag, 25. und Sonntag, 26. November, ganztägig.

Kulinarischer Advent in Ober-Grafendorf: Christbaumwald der Familie Tacoli, Fridau 7. Freitag, 1. bis Sonntag, 3. Dezember, 16 bis 20 Uhr.

Punschstand für den guten Zweck in Weinburg: Terasse der Kerschanhalle, 2. Dezember, ab 14 Uhr

Besinnlicher Adventmarkt in Weinburg: Samstag, 2. Dezember, ab 17 Uhr beim Amtshaus. Samstag, 16. Dezember, Herbergssuche zur Waldkapelle ab 15 Uhr

Familiärer Advent in Frankenfels: Kirchenplatz, Samstag, 2. Dezember, ab 14 Uhr

Gmiadlicher Advent in Rabenstein: Samstag, 2. Dezember und Sonntag, 3. Dezember. Schmankerladvent am Oggersheimer Platz: Samstag 15 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 19 Uhr. Künstleradvent im GuK Rabenstein: Samstag: 14 bis 20 Uhr, Sonntag 10 bis 19 Uhr.

Ruhiger Advent in Loich: Gemeindesaal, Samstag, 9. Dezember, ab 16 Uhr.

Traditioneller Advent in Hofstetten-Grünau: Samstag, 9. Dezember ab 11 Uhr, und Sonntag, 10. Dezember, ab 9 Uhr.

Brauchtümlicher Advent in Schwarzenbach an der Pielach: Ortsplatz (Brunnrotte 40) Samstag, 9. Dezember ab 15 Uhr und Sonntag, 10. Dezember ab 11 Uhr.

Klingender Advent Laubenbachmühle: Betriebszentrum Laubenbachmühle, Samstag, 16 Dezember, ab 14.15 Uhr.

Romantischer Advent in Kirchberg an der Pielach: Schloss Kirchberg, Samstag 16. Dezember ab 16 Uhr und Sonntag 17. Dezember ab 14 Uhr.