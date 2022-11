Es weihnachtet wieder sehr im Pielachtal

Regionales Handwerk sowie individuelle Geschenkideen entdecken und Schmankerl genießen, während besinnliche Klänge zu hören sind – das ist heuer auf den Adventmärkten im Tal wieder möglich. Trotz Energiesparmaßnahmen ist die Motivation der Veranstalter groß.

Ober-Grafendorf bietet sogar einen Grillmeister auf

In St. Margarethen sorgen Organisatorin Renate Heiß mit ihrem Kulturcafé und Johannes Sonnleitner vom Gasthaus zur Gemeindestube für einen weihnachtlichen Einklang. „Durch Corona sind leider fünf Aussteller weggefallen“, bedauert sie.

Die Vorfreude aller Beteiligten sei trotzdem immens. „Im Innenhof der Gemeinde, des Gasthauses zur Gemeindestube und im Lokal sind Stände zu finden“, informiert die Organisatorin. Da Heizpilze nie zur Verwendung kamen, müssen laut Heiß auch heuer keine speziellen Energiesparmaßnahmen getroffen werden.

„Die Freude auf den Advent der Vereine ist nach langer Pause besonders groß“, berichtet Wirtschaftsbundobmann Ewald Paukowitsch aus Ober-Grafendorf . 20 Stände, sogar um zwei mehr als in den Jahren vor Corona, seien am Start. Im Hof und im Festsaal der Raiffeisenbank können Gäste Köstlichkeiten genießen und Kunsthandwerk bewundern.

Sogar ein Grillmeister wird zu Besuch sein. „Bei jeder Stromquelle wird zudem eingespart, vor allem bei Lichterketten.“ Neben der Regionalität wird auch auf Nachhaltigkeit geachtet. „Wir vermeiden Plastik, stattdessen haben wir das Geschirrmobil im Einsatz.“

In Weinburg wird zur Christbaumerstbeleuchtung und zu Adventständen vor dem Amtshaus geladen. Außerdem findet die Herbergssuche samt lebendiger Krippe statt. „Etwa neun Aussteller werden vertreten sein“, berichtet Kulturobfrau Verena Bernert. „Wir reduzieren heuer die Beleuchtung im Ort und setzen auf essbare Stamperl.“

Fokus liegt auf Regionalität und Nachhaltigkeit

Die gleiche Anzahl an Ständen wie in den letzten Jahren werden beim „Grünauer Advent“ zu finden sein. An zwei Tagen wird zum besinnlichen Zusammensein bei Kunst und Kulinarik geladen. „Die Standbetreiber sind heuer angehalten Strom zu sparen und so wenig wie möglich zu beleuchten“, berichtet Margit Grubner von der Gemeinde. Auch in Hofstetten-Grünau wird auf Plastik verzichtet und zwei Geschirrmobile werden organisiert.

45 Stände mit Köstlichkeiten und Kunstwerken können am Oggersheimerplatz und im GuK in Rabenstein besucht werden. „Die Vereine und Künstlerinnen freuen sich sehr und stehen mit den Vorbereitungen in den Startlöchern“, berichtet Organisator Christian Lick.

Stromgespart wird ebenso in Rabenstein. Auf elektrische Heizstrahler wird verzichtet und auch bei Herdplatten eingespart. Überdies kommen laut Lick die „Rabensteiner Häferl“ zum Einsatz, sowie ein Geschirrmobil.

Rund 15 Stände von Vereinen und Organisationen sollen für ein vielfältiges Angebot rund ums Schloss Kirchberg sorgen. „Das Adventmarktkomitee hat festgelegt, dass Strom eingespart wird“, berichtet Mitorganisator Gerhard Hackner. Es soll ausschließlich das Schloss angeleuchtet werden. Forciert werden zudem kleine Holzöfen zum Aufwärmen statt Heizpilze.

In Loich setzt man auf den „Ruhigen Advent“ mit etwa fünf Ständen am Dorfplatz. Hauptaugenmerk wird laut Bürgermeister Anton Grubner das Kinderprogramm sein.

Der „Familiäre Advent“ lockt die Gäste zum Pfarrer-Standl-Platz in Frankenfels . 13 Stände mit Kulinarik und Handwerk werden ausstellen. „Alle Standler der vergangenen Jahre haben wieder zugesagt“, freut sich Bürgermeister Herbert Winter. Besondere Energiesparmaßnahmen werden keine getroffen, denn Heizpilze seien nie aufgestellt worden.

In Laubenbachmühle wird in der Bahnhofshalle mit Schmankerl, Kunsthandwerk und Musik zelebriert. „Mit der Bahn anzureisen, eignet sich gut, denn die Mariazellerbahn bleibt direkt am Bahnhof Laubenbachmühle stehen“, erwähnt Mitorganisatorin Barbara Zöchbauer. Die NÖ Bahnen bieten wieder ein vielseitiges Adventprogramm.

An fünf Ständen können Gäste beim „Brauchtümlichen Advent“ in Schwarzenbach verweilen. Highlight des Marktes wird der Besuch des Nikolos sein, sowie ein Bläserkonzert. Laut Bürgermeister Andreas Ganaus kommen Feuerkörbe zum Einsatz und die Beleuchtung wird reduziert.

