Hofstetten-Grünau erlebt die Rückkehr zur Besinnlichkeit

Werbung

Die Weihnachtszeit kehrt wieder ein. Heuer findet der Grünauer Advent am zweiten Adventwochenende, dem 3. und 4. Dezember, statt. Insgesamt 32 Stände wird es geben. Bürgermeister Arthur Rasch möchte zur Besinnlichkeit zurückkehren und die Kinder in den Mittelpunkt stellen. „Das Ziel ist ein schöner, genüsslicher Adventmarkt - ruhiger werden, entspannen, und sich besinnen“, sagt Rasch.

Für junge Besucherinnen und Besucher gibt es einige besondere Angebote. Zum Beispiel können sie an der Rätselrally teilnehmen oder am Kirchenplatz ein eigenes Hufeisen schmieden.

Zwei große Änderungen gibt es im Programm: Die Eröffnung des Marktes am 3. Dezember, 13.30 Uhr findet heuer im Freien, auf der Kirchenstiege statt. Außerdem kommt am 4. Dezember, ab 15 Uhr, der Nikolaus vorbei und verteilt Geschenke an die Kinder. Es ist keine Voranmeldung nötig.

Auch auf Regionalität wird Wert gelegt - von der Kulinarik an den Ständen bis hin zur Dekoration. So kommt zum Beispiel der Schmuck für den Christbaum von der Pfarre.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.