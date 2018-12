Klein, aber fein: So präsentierte sich der Adventmarkt in Loich am Wochenende. Regionale Schmankerl und wärmende Getränke gab es bei den Ständen des Bauernbundes, des Kameradschaftsbundes und der örtlichen Jägerschaft. In der Volksschule konnten die Besucher Kunsthandwerk für die Adventzeit und wärmende Bekleidung wie selbst gestrickte Socken oder Handschuhe erstehen.