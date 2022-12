Romantik vorm Kirchberger Schloss

Werbung

Unter dem Motto „Romantischer Advent“ findet der Kirchberger Adventmarkt am Samstag, 10. Dezember und am Sonntag, 11. Dezember, in der Schlossstraße und im Schlosspark statt.

An über sechzehn Ständen bieten die Vereine regionale Kulinarik, wie Holzknechtsterz, Wildgerichte oder Engelslocken an. Die Gäste erwarten zudem viele musikalische Attraktionen, etwa der Kinderchor der Musikschule oder das Ausee-Trio.

Ein weiterer Höhepunkt ist die tägliche Advent-Tombola. Aber auch für Kinder gibt es tolle Angebote, wie das Christkindl-Postamt, Ponyreiten oder das Kasperltheater, organisiert vom Elternverein.

