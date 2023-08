„Pflück mi“ in Kirchberg: Obst und Früchte für alle

Wo Hinweise mit der Aufschrift „Pflück mi“ an Obstbäumen und Dirndlsträuchern angebracht sind, können die Früchte von Einheimischen und Gästen selbst geerntet werden. Franziska Simmer von der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich: „Jedes Jahr wird Obst oft tonnenweise nicht geerntet und verfault ungenutzt. Die Aktion „das gelbe Band“ möchte das ändern. Jeder kann bei dieser Aktion gegen Lebensmittelverschwendung mittun“.

Der Erhalt der Obstbäume und Dirndlsträucher dient der Kulturlandschaft und während der Blütezeit sind sie eine wichtig Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten. Gemeinsam mit Bürgermeister Franz Singer und Landtagsabgeordneter Doris Schmidl wurden in Kirchberg gelbe Bänder bei der Dirndlsortenzeile und den Obstbäumen am Parkplatz vor der Kirche und bei Dirndlsträuchern am Oggersheimer Promenadeweg neben der Pielach angebracht.

Weitere Informationen gibt es unter: www.wir-fuer-bienen.at/gelbes-band