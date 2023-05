Neue Wege zum Erholen in Ober-Grafendorf

Die erste Route des „tut gut“-Schritteweges heißt „Pielach-Rampsteg“ und startet im Luegerpark. Die 3,7 Kilometer lange Strecke führt über die kleine Mühlbachbrücke und große Pielachbrücke, über den Rampsteg weiter zur Industriestraße, Flurgasse, Franz Reschgasse, Bachgasse und wieder in den Luegerpark. Höhepunkte auf der 5.290 großen Schrittestrecke sind ein Spielplatz, der Park und ausreichend Rastmöglichkeiten und dauert zirka eine Stunde.

Die zweite Route heißt „Ebersdorfer See“ und beginnt ebenfalls im Luegerpark. Die 5,5 lange Strecke führt über die kleine Mühlbachbrücke und große Pielachbrücke, links zur Pielach, rechts bis zum Millenniumssteg, welcher überquert wird. Dann kann der See umrundet werden. Bei der Tennishalle geht es über den Radweg zurück zum Luegerpark. Highlights auf der 7.860 großen Schrittestrecke sind der Ebersdorfer See, das Sportzentrum und die Naturblumenwiese. Die Gehzeit beträgt 1,5 Stunden.

Im Zuge der neuen Schrittewege sind die Radtour „Rund um Ober-Grafendorf“, der Schirgenhofer Rundwanderweg und die große Pielachrunde neu vermessen worden. „Um den Wanderern und den Gästen unsere erkundbaren Naturwege anbieten zu können nahmen wir die Neuvermessung vor. Bisher priesen wir unsere herrlichen Wege nicht an“, erklärt Bürgermeister Rainer Handlfinger.

Ein neuer Plan zeigt die Wege auf und mittels QR-Code lässt sich ein elektronisches System aufrufen, wo der Spaziergänger mehr Informationen über die Strecken erfahren kann. Bei den neue Wegetafeln wurden auf Initiative der Organisation „Die Bäuerinnen“ sogenannte „Landeplatzl“ aufgestellt. Diese sollen auf ein gutes Miteinander am Land und in der Natur hinweisen. Dort gibt es Hinweise zu den Themen Radfahren, Hundeführung, Tierbeobachtung, Abfallentsorgung und viele weitere Themen.

Das "Landeplatzl" gibt Informationen über das richtige Verhalten in der Natur. Auf das Thema "Plogging" wird ebenfalls hingewiesen. Foto: Bernhard Burmetler

„Die Bäuerinnen“ machen bei den Stellen auf das „Plogging“ aufmerksam. Dieser Begriff setzt sich aus dem schwedischen „plocka“, was so viel wie sammeln bedeutet und dem Wort Jogging zusammen und heißt soviel wie Müllsammeln beim Joggen. Damit leistet der Wanderer einen aktiven Beitrag zum Schutz der Natur und stärkt seine Muskulatur und sein Herz-Kreislauf-System.

Diese Schilder finden sich am Radweg neben der Pielach oder auch am Geh- und Radweg neben der Mariazeller Bahn. Mit der neuen Infoausrüstung steht einem spannenden Wandertag nichts mehr im Wege.

Christian Weilguni, Thomas Zeilinger, Franz Mandl, Karl Wieder, Michael Schindl und Rainer Handlfinger bei der Infostation der "tut gut"-Schrittewege. Foto: Gemeinde Ober-Grafendorf

