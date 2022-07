Zehn Jahre Spiel und Spaß in Schwarzenbach

Werbung

Ein Spielturm, eine Schaukel, eine Rutsche – die Anfänge des privaten Spielplatzes auf der Büchelwiese in Schwarzenbach waren bescheiden. Jetzt, zehn Jahre später, hört Aktivclub Schwarzenbach-Obmann Fritz Putzenlechner gar nicht mehr auf zu erzählen, wenn er über die Attraktionen berichtet: die ACS-Vereinshütte, die frei zugängliche Bibliothek, das Trampolin, ein Hochbeet für die betreute Kindergruppe, ein Insektenhotel, die Lagerfeuerstelle, ein Tischtennistisch und natürlich Sandkiste, Rutsche, Schaukel.

Der Obmann blickt zurück auf die Anfänge: „Als ich die Büchelweise eröffnet habe, ist für mich und den ACS ein Traum in Erfüllung gegangen.“

Die nächste Aktion nach dem Jubiläumsfest mit Barfuß Fußball-Tennisturnier, Trachtengruppe aus Frankenfels und Musik ist schon geplant. Putzenlechner möchte das Tipi für Übernachtungsevents nutzen. Sonst hat er bescheidene Wünsche an die Zukunft: „Ich wünsche mir nur, dass alles so erhalten wird, wie es jetzt ist.“ Denn, in Schuss hält alles der Verein Aktivclub Schwarzenbach. „Nutzen tun ihn alle, aber in Schuss halten wenige“, meint Putzenlechner über den Spielplatz.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.