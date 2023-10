Mittelschule Grünau-Rabenstein bei Laufbewerb und Berufsinfo

Im Rahmen des Bewegungs- und Sportunterrichts nahm die MS Grünau-Rabenstein am Lidl-Schullauf in Schwechat teil. Insgesamt sieben Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen konnten ihre Kondition unter Beweis stellen. „Unsere Schülerinnen und Schüler waren in jeder Altersgruppe im vorderen Drittel der Teilnehmenden vertreten“, freut sich Pädagogin Anna Pfeffer. Die Schule sei stolz auf die tolle Leistung.

Interessentest im Berufsinformationszentrum

Unterwegs war auch die 3a der MS Grünau-Rabenstein. Der Berufsorientierungs-Unterricht führte die Klasse ins Berufsinformationszentrum des AMS St. Pölten. Im Rahmen des Workshops „Berufs- und Ausbildungswahl“ lernten die Jugendlichen das österreichische Bildungssystem und die damit verbundenen Möglichkeiten für die spätere berufliche Laufbahn kennen. Darüber hinaus gab ein Interessentest Auskunft über Vorlieben und Eignungen für bestimmte Berufe. In der Berufsdatenbank konnten zusätzliche Berufe recherchiert und im Detail kennengelernt werden.