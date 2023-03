Pollenflug im Pielachtal ist gestartet

Die Pollenflugsaison ist bereits in vollem Gange – und bringt tränende Augen, laufende Nasen und viele verbrauchte Taschentücher mit sich. Heuer hat die Frühblühersaison besonders bald gestartet, das Leid damit auch. „Die Hasel blüht teilweise schon im Dezember aufgrund wärmerer Temperaturen durch den Klimawandel“, sagt HNO-Arzt Bernhard Hiermayer aus St. Pölten.

Heuer fällt Hiermayer zusätzlich auf: Es gibt mehr Beschwerden wegen trockener Luft. Verkrustungen im Naseneingangsbereich und leichteres Nasenbluten würden stark zu nehmen. „Inwieweit die trockene Luft auch auf die vermehrten viralen Infekte einen Einfluss hat, oder ob dies auf Nachwehen der Corona-Infektionen zurückzuführen ist, kann noch nicht mit Gewissheit gesagt werden“, weist Hiermayer hin. Die bereits gereizte Nasenschleimhaut würde Allergikerinnen und Allergiker noch zusätzlich belasten.

Weltweit immer mehr Menschen leiden außerdem an einer Hausstaubmilben-Allergie. Das würde vielen gar nicht auffallen, so Hiermayer, weil „nur“ das Atmen durch die Nase schwieriger wird. Zur Behandlung von Allergien gibt es beispielsweise Nasensprays mit Cortison. Diese sieht Hiermayer er wenig kritisch, Langzeitfolgen gebe es keine. Hilft die konventionelle Therapie durch in der Apotheke erhältliche Präparate nicht, gibt es die Möglichkeit einer Hyposensibilisierung, sagt Hiermayer. Das geht sogar mittlerweile während der Saison. Dabei werden Allergikern über einen Zeitraum von drei Jahren Präparate mit steigendem Allergengehalt verabreicht. Dies soll das Immunsystem an die Stoffe gewöhnen und so allergische Reaktionen verhindern.

In der Apotheke in Kirchberg bewegt sich die Nachfrage nach Allergiemedikamenten laut der Auskunft von Apotheker Abdul Nasser Mahmoodzadeh heuer bisher im üblichen Rahmen. „Erfahrungsgemäß gibt es einen Mehrbedarf und steigende Nachfrage nach Allergiemedikamenten dann in den kommenden Wochen zum Frühjahr und zum Sommer hin“, sagt Mahmoodzadeh.

Generell hätte sich die Nachfrage nach Allergiemedikamenten über die letzten Jahre kontinuierlich gesteigert. Auch, wenn es in den letzten Monaten Lieferengpässe bei einigen Medikamenten gab, bestätigt Mahmoodzadeh, dass Allergiemedikamente aktuell von keinen Verknappungen betroffen sind. Auch in der Apotheke sind die Medikamente lagernd. „Unser Vorrat an Medikamenten gegen Allergien ist auf jeden Fall ausreichend“, sagt Mahmoodzadeh.

Allergie kann zum Notfall werden

Bei einer besonders starken allergischen Reaktion, einer Anaphylaxie, ist rasches Handeln wichtig. In diesem Fall betont Wilhelm Vorlaufer, Obmann des Samariterbunds Rabenstein, Hilfeleistende sollen so schnell wie möglich den Notruf unter 144 wählen, den Patienten beruhigen und bei Insektenstichen die Einstichstelle kühlen.

„Wenn die Allergie bereits bekannt ist, haben viele Patienten selbst einen EpiPen mit“, sagt Vorlaufer. Diesen sollen Hilfeleistende dem Patienten bringen, damit er sich damit selber injizieren kann. Diese EpiPens enthalten den Wirkstoff Adrenalin. Der ASBÖ Rabenstein führt diese in seinen Rettungsautos mit, die Sanitäterinnen und Sanitäter dürfen sie verabreichen. Etwa fünf bis zehnmal pro Jahr wird der ASBÖ Rabenstein zu Einsätzen aufgrund von allergischen Reaktionen alarmiert.

