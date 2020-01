Die Ballsaison ist voll im Gange – auch im Pielachtal. Wer bis jetzt noch nicht in Schwung war, hat noch viel Gelegenheit: Welche Events in den nächsten Wochen unter anderem am Programm stehen – ein kleiner Überblick:

In Weinburg kann man das Tanzbein am Trachtenball am Samstag, 18. Jänner, im Gasthaus Gapp schwingen und am Samstag, 25. Jänner, am Feuerwehrball im Gasthaus Gapp. Zudem lädt die Gemeinde Tanzfreudige am Samstag, 22. Februar, zum diesjähirgen Pensionistenball in die Kerschanhalle.

Die Landjugend St. Margarethen veranstaltet heuer wieder ihren Ball am Samstag, 14. Februar, im Gasthaus Schmidl. Am Sonntag, 15. Februar, findet im Gasthaus Planer der Feuerwehrball statt.

In Hofstetten-Grünau findet am Freitag, 17. Jänner, der Dirndlball im Bürger- und Gemeindezentrum statt.

In Rabenstein geht es am Samstag, 18. Jänner, am Ball des ÖKB-Rabenstein im GUK-Veranstaltungssaal musikalisch zu. Am Samstag, 1. Februar, findet der Bauernball im GUK-Veranstaltungssaal statt.

Der Seniorenball lockt Besucher am Freitag, 21. Februar, in das VAG Leb in Frankenfels . Am Samstag, 22. Februar, geht es mit dem Bauernball im Gasthaus Lichtensteg weiter.

Schwungvoll verläuft die Ballsaison auch in Kirchberg . In der Kirchberghalle finden am 18. Jänner der Bauernball und am 15. Februar der Jeansball statt.

Auch im Fasching steht einiges am Programm:

Jede Menge Kindermaskenbälle warten ab Februar von St. Margarethen bis Frankenfels. Maskenbälle gibt’s etwa in Hofstetten-Grünau und in Rabenstein (jeweils 22. Februar).