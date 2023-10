Ärztin Magdalena Mischkounig verlässt Rabensteiner Praxis

Eigentlich war geplant, dass Magdalena Mischkounig die Praxis für Allgemeinmedizin in Rabenstein übernimmt, wenn Michael Stolz im Frühjahr 2024 in den Ruhestand tritt. Doch nun entschied sie sich, einen anderen Weg einzuschlagen und verließ mit Ende Oktober die Ordination. Achteinhalb Jahre war sie teil des Teams. Künftig wird sie nicht mehr als Kassenärztin tätig sein.

Der Grund für den Abschied ist vor allem, dass „die Tätigkeit als Kassenärztin leider zu wenig Spielraum für mein Verständnis von Krankheit und Gesundheit zulässt“, wie Mischkounig, in einem auf der Gemeindehomepage veröffentlichten Brief an die Bevölkerung schreibt. Denn als Kassenärztin müsse sie „im Zwei-Minuten-Takt die Patienten abfertigen“. Sie wolle sich für die Gespräche mehr Zeit nehmen, „und nicht nur Überweisungen schreiben“.

Bis zum Jahresende will sich die Ärztin eine Auszeit nehmen, in den letzten vier Jahren habe sie keinen Urlaub gehabt. Danach wird sie als private bzw. Wahlärztin tätig sein. Der genaue Plan steht noch nicht fest, doch sie berichtet, sich auf Online-Gespräche konzentrieren zu wollen, ohne physische Ordination, welche Patientinnen und Patienten aufsuchen müssen. Ihre Arbeitsschwerpunkte werden sich um Psychosomatik, Coaching, Meditation und vertiefende Kommunikation drehen. „Hilfe zur Selbsthilfe - ich bin zwar Schulmedizinerin, aber ich möchte die Selbstheilungskraft des Körpers wieder mehr in den Vordergrund stellen.

Wie es mit der Praxis weitergehen wird, wenn Michael Stolz im Frühjahr 2024 in Pension gehen wird, ist noch nicht öffentlich bekannt. Laut Bürgermeister Kurt Wittmann (ÖVP) gibt es „sehr gute Lösungsansätze, die demnächst bekanntgegeben werden“.