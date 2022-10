Rabensteiner "Zeitzeuge" wird immer morscher

Das Holztor bei Steinklamm schaut ganz anders aus, als andere Gebäude im Pielachtal. Das liegt nicht daran, dass es schon so alt ist. Denn auch bei seiner Errichtung 1914 haben die Pielachtaler nicht so gebaut. Nein, dieses Tor ist eine Erinnerung an die bewegte Geschichte des Areals und die Vergangenheit der Monarchie Österreichs als Vielvölkerstaat. Erbaut wurde es nämlich von den Szeklern, einer Gruppe aus Siebenbürgen. „Damit ist es zeittypisch, aber nicht typisch für die Region“, sagt Hobby-Historiker Gottfried Auer. Allerdings machten die Szekler das nicht freiwillig, sie waren Gefangene im k. u. k.-Internierungslager, das sich in Steinklamm befand. So spannend ist die Geschichte dieses Ortsteils, sogar der ORF hat darüber schon eine Doku gedreht.

Als stiller Zeitzeuge steht das Tor noch da...unverändert seit 1915. Foto: Gottfried Auer

Allerdings war das Tor auch schon einmal in einem besseren Zustand, weswegen sich Gottfried Auer wünscht, dass es für die Nachwelt erhalten bleibt. „Das Spannende an dem Tor ist: Dort mussten alle durch.“ Mit allen meint er die Gefangenen, später die Menschen im Barackenlager, wie es nach dem Ersten Weltkrieg genannt wurde. Dann kam eine Molkerei, eine Lungenheilstätte, eine Weberei. „Auf alten Fotos sieht man auch die unterschiedlichen Aufschriften, die angebracht waren.“ Das Tor ist also einerseits ein Zeichen des Wandels, andererseits ist es wie ein Fels in der Brandung immer stehen geblieben.

Deswegen möchte Auer und einige Motivierte den hölzernen Zeitzeugen auch erhalten. Dafür könnte sich Auer beispielsweise ein Landjugend-Projekt vorstellen – unter fachlicher Aufsicht versteht sich. „Bei uns in Rabenstein hat Herkunft schließlich Zukunft“, meint der Topothekar und ehemaliger Amtsleiter.

Abgeneigt ist der Obmann der Dorferneuerung Bürgermeister Kurt Wittmann nicht. Allerdings würden gerade viele Projekte laufen, die erst einmal abgeschlossen werden müssen.

