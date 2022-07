Frankenfelser Norbert Prammer in neuem Hader-Film

Werbung

Plötzlich läutete das Telefon. An der Leitung: die Agentin von Norbert Prammer. Der Grund: Der Frankenfelser Schauspieler soll eine Rolle in Josef Haders neuem Kinofilm „Andrea lässt sich scheiden“ übernehmen.

„Ich konnte es kaum glauben, aber natürlich habe ich zugesagt, auch wenn es sehr spontan war“, sagt Prammer. Kurz darauf, spätabends: der nächste Anruf. Dieses Mal ist der österreichische Top-Kabarettist Josef Hader höchstpersönlich dran. Drei Drehtage sollte Prammer bei Haders aktuellem Filmprojekt mitwirken. „Das war schon ein ganz besonderer Moment für mich, als Hader anrief. Ich bin ein großer Fan von ihm“, schildert Prammer. Nun selbst mitwirken zu dürfen, sieht er als „derzeitigen Höhepunkt“ seiner jungen Schauspielkarriere (Die NÖN berichtete mehrmals).

Zum Inhalt des Dramas: Als das halbe Dorf der Polizistin Andrea ohnehin schon Vorwürfe für ihre Scheidung vom allseits beliebten Andy macht, kommt es eines Nachts noch schlimmer: Andy läuft betrunken vor ihr Auto und stirbt. Um ihren Beruf nicht zu verlieren, hält sie ihre Tat geheim.

Welche Rolle Prammer spielen wird, darf er vor der Ausstrahlung nicht verraten. „Es wurde aber ein ländlicher Typ aus der Region gesucht, der Traktor fahren kann. Einfach einer, der weiß, wie es im Bauerndorf rennt“, schmunzelt Prammer. Über sein Portfolio und Demoband sei Hader auf ihn aufmerksam geworden. Gedreht wurde in Unterstinkenbrunn und Laa/Thaya. „Die Vorbereitungszeit hielt sich in Grenzen. Ich hatte nur eine Nacht Zeit, den Text zu lernen“, erzählt er. Prammer durfte an der Seite des Hauptcastes, den Stars Birgit Minichmayr und Thomas Stipsits, spielen. Die Arbeit mit Hader sei „die Erfüllung eines Traums gewesen“. Prammer: „Nach den Dreharbeiten war ich so richtig ,ge-flashed‘ und fragte mich: ,War das jetzt wirklich real?‘“ „Andrea lässt sich scheiden“ dreht die Produktionsfirma Wega-Film. Der Film kommt 2022 in die heimischen Kinos.

