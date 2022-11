Abstellcheck in Ober-Grafendorf: Wohin mit meinem Rad?

Um das Fahrradfahren in der Gemeinde zu verbessern, gab die Gemeinde einen Radabstellanlagen-Check in Auftrag. Diesen führte „Verracon“ aus Wien durch. Dabei untersuchte das Institut für Radfahrer in Ober-Grafendorf wichtige Zielpunkte. Vier Anforderungen wurden bewertet.

Die Auslastung, die Ausführung, die Positionierung und die Zugänglichkeit. Beobachtete Standorte waren der neue Hauptplatz, die Strecke entlang der Hauptstraße, Schulen und Kindergärten, der Bahnhof, Freizeiteinrichtungen und Lebensmittelgeschäfte.

Bei der Platzgestaltung fanden Anlehnbügel ihren Platz und Radfahrer können problemlos abschließen. So ergänzte die Gemeinde bereits vor dem Haupteingang des Gemeindeamtes die fehlenden Bügel.

Vorbildlich sind auch die Lademöglichkeiten hinter dem Amt. Allerdings könnten die Abstellmöglichkeiten am Platz näher an den Geschäftseingängen sein. Überlastet ist die Abstellmöglichkeit beim Bahnhof, im Gegenzug wird die „merokey“-Abstellanlage weniger in Anspruch genommen.

„Es gibt einiges aufzuholen“

Saisonal stark genutzt wird die Abstellanlage beim See, allerdings sind die Vorderradhalter nicht mehr zeitgemäß. Verbesserungsbedarf gibt es auch bei der Anlage der Schule. „Es gibt einiges aufzuholen und uns ist bewusst, dass wir einen gewissen Aufholbedarf haben“, zieht Bürgermeister Rainer Handlfinger Bilanz.

Gemeinsam mit den Geschäftsleuten will die Gemeinde ein einheitliches, kostengünstiges System ausarbeiten. „Welche Verbesserungen als Erstes umgesetzt werden, kann ich derzeit noch nicht sagen. Diese müssen im Ausschuss besprochen werden“, erklärt Handlfinger.

