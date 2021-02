Bisher gab es im Pielachtal Testmöglichkeiten in Ober-Grafendorf, Rabenstein, Kirchberg und Frankenfels sowie in einigen Apotheken. Ab 21. Februar reiht sich auch Hofstetten-Grünau in die Testgemeinden ein.

Die Covid-Antigen-Schnelltests sind künftig sonntags und mittwochs im Bürger- und Gemeindezentrum möglich. Termine sind mittwochs zwischen 16 und 19 Uhr, sowie sonntags zwischen 14 und 17 Uhr.

"Die Testung ist freiwillig, kostenlos und richtet sich grundsätzlich an alle Personen ab 6 Jahren. Minderjährige müssen von einem Elternteil begleitet werden", heißt es von der Marktgemeinde. Anmeldungen erfolgen über die Webseite www.testung.at. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis und die E-Card.