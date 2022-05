Ab sofort 20 Sorten Eis-Genuss in Frankenfelser Bäckerei

Werbung

Der Sommer kann kommen: Im VAG-Leb hat seit wenigen Tagen eine Eisdiele geöffnet. 20 verschiedene Eissorten von der Eismanufaktur Bachinger können hier verkostet werden.

„Wir möchten unseren Gästen eine angenehme Kombination von leckeren Eisspezialitäten bieten. Während die Eltern in Ruhe ihr Eis genießen, haben die Kinder am Abenteuerspielplatz daneben die Möglichkeit, Go-Kart zu fahren oder in der Hüpfburg zu toben“, sagt Bäckermeister Alfred Leb.

Einen gemütlichen Nachmittag können die Gäste auch bei einem frischen „Spritz-Wein“ mit verschiedenen Geschmacksrichtungen genießen. Geöffnet hat der Eissalon freitags, samstags und sonntags ab 12 Uhr mit Selbstbedienung.

„Der neue Eissalon ist eine familienfreundliche Erweiterung der Frankenfelser Gastronomie“, begrüßt Vizeortschef Christof Eigelsreiter das neue Angebot.

