Ferienbetreuung: Ein Pielachtaler Sommer voller Action

Werbung

Bald nahen wieder die Sommerferien. Doch was, wenn die Großeltern ebenfalls auf Urlaub sind, beide Elternteile arbeiten müssen und auch Bekannte keine Zeit haben, auf die jüngsten Familienmitglieder aufzupassen?

Die NÖN hat nur einige Beispiele für Ferienbetreuung im Tal stellvertretend herausgepickt.

Wifki-„Woche der offenen Tür“ noch bis 10. Juni

Eine erste Adresse im Pielachtal ist die Organisation „Wir für Kinder“, kurz Wifki, genannt, in Ober-Grafendorf . In den Ferien werden hier die Kinder von 7 bis 17 Uhr betreut.

„Bis zu 40 Kinder sind pro Woche angemeldet. Anmeldungen sind spätestens bis Donnerstag 7.30 Uhr für die Folgewoche zu tätigen“, informiert Obmann Erich Rammel. Stammkunden-Kinder können zudem kurzfristig übernommen werden. „Neue Familien brauchen vorab einen Anmeldungstermin, wenn sie spontan Kinder vorbei bringen möchten“, weist Rammel hin.

Doch wie hält man Kinder den ganzen Tag bei Laune? Neben der individuellen Freizeitgestaltung wie Sandspielen, Klettergerüst besteigen, in der Hängematte entspannen oder mit den Fahrzeugen Parcours fahren, bietet das Wifki auch besondere Tätigkeiten wie Wasserspiele, Backen, Bastelarbeiten und Gemeinschaftsspiele an. Rammel: „Die Kinder können sich frei entfalten und somit selbstständig ihre Ferien hier gestalten.“

Noch bis Freitag, 10. Juni, findet im Wifki die „Woche der offenen Tür“ in der Zeit von 14 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Dazu erzählt Rammel: „Die Besucher können die Räumlichkeiten sowie den Garten erkunden. In unserem Lernzimmer besteht sogar die Möglichkeit, kurzerhand die Hausaufgabe mitzumachen.“

Hofstetten-Grünau bietet heuer ein Ferienspiel mit 14 Angeboten der Vereine. Außerdem gibt es Ferienbetreuung für Schul- und Kindergartenkinder.

In Rabenstein findet heuer das 11. Ferienabenteuer statt. Ab 25. Juli erwartet die Kinder für drei Wochen ein abwechslungsreiches Programm. Egal ob sportbegeistert, tierliebend, künstlerisch begabt, naturverbunden oder kulturell interessiert – für jedes Kind ist was dabei. Dafür sorgt das neue Organisationsteam mit Denise Schartner und Cornelia Janker. Die Anmeldung erfolgt online.

Von der Nixhöhle in die digitale Welt

„Abgesehen vom Ferienabenteuer-Programm gibt es in der Gemeinde noch einen Schwimmkurs für Früh,- Frei- oder Fahrtenschwimmer, einen Meerjungfrauenkurs und eine Zauberschule“, informiert Manuel Grünbichler vom Gemeindeteam. Regelmäßige Beschäftigung gibt es auch über die Nachmittagsbetreuung und im Kindergarten. Details können Interessierte am Gemeindeamt einholen.

Frankenfels bietet in den letzten vier Ferienwochen immer donnerstags mit den Vereinen ein Ferienprogramm an. Im Kindergarten und in der Schule gibt es in den ersten drei und letzten drei Ferienwochen eine Ferienbetreuung.

„Bereits ausgebucht ist der Schwimmkurs. Es wird Führungen für Kinder in der Nixhöhle geben“, informiert Gemeindemitarbeiterin Viktoria Weinzettl. Fortbilden können sich Kinder überdies im Bereich der Digitalisierung mit den Angeboten „Digitale Welten“ und „Movie Maker Expert“.

In Kirchberg gibt es in den ersten drei Juliwochen eine abwechslungsreiche Ferienbetreuung und in den letzten drei Wochen vor Schulbeginn. Zuständig sind Freizeitbetreuerin Elfriede Burmetler und ihr Team. „Damit können wir zur Entlastung der Eltern beitragen“, ist Kirchbergs Ortschef Franz Singer überzeugt. Seit Jahren steht Gabi Schlöglhofer an der Spitze des Organisatoren-Teams für die Ferienspiele. Diese finden im Juli und August statt.

In St. Margarethen besteht im Kindergarten die Möglichkeit der Ferienbetreuung. In Schwarzenbach ist die Ferienbetreuung bereits ausgebucht.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.