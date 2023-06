„Tracht on Fire“: Weißenbachler Floriani feierten

Das Feuerwehrfest der FF Weißenbach konnte wieder über die Bühne gehen. Am Freitag und Samstag gab es für die Gäste Schank- und Küchenbetrieb, sowie in der Disco Musik von den „Soundcontrollers“. Besonders mundeten die Spezialitäten vom Smoker, wie Ripperl und Pulled Pork. Für Gäste, die in Tracht erschienen, gab es besondere kulinarische Angebote. Denn das Motto des Festes lautete „Tracht on Fire“. Organisiert wurde das Fest von Löschmeisterin Sandra Schagerl.

Besonders freute sich Kommandant Christoph Prammer, drei neue Feuerwehrmitglieder als Probefeuerwehrleute anzuloben: Niklas Bernold, Fabian Hofegger und André Mitterhauser ergänzen nun das Team der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg.

Zwei Verdienstzeichen übergab Bürgermeister Herbert Winter: Oberlöschmeister Martin Bieder bekam das Silberne, Ehrenhauptverwaltungsmeister Franz Freudenthaler das Goldene Verdienstzeichen der Marktgemeinde Frankenfels überreicht.